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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğretmenler ve çocukları taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı - DENİZLİ

Öğretmenler ve çocukları taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı - DENİZLİ

- Kaza yerindeki midibüsten ve ekiplerin olay yeri incelemesinden detayGÜNCELLEME - Denizli 'de öğretmenler ve çocukları taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralıDETAYLAR EKLENDİDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde öğretmenleri ve çocukları taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.Honaz Milli Parkı'nda düzenlenen "Doğada Öğreniyorum" etkinliğine katılan Hürriyet Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Adnan Er yönetimindeki 20 S 0655 plakalı servis midibüsü, dönüş yolunda Cankurtaran Mahallesi'nde şarampole devrildi.İhbar üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile 14 öğretmen ve 2 çocuk kurtarma ekiplerince devrilen araçtan çıkartıldı.112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Gülsüm Berru Duru'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hastane Jandarma Olay Yeri İnceleme Öğretmenler Öğretmen 

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