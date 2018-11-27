Öğretmenler, tiyatro öğrenmek için öğrenci oldu İzle

-İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi röportaj

-Tiyatro eğitmeni Sezai Yeşilyurt röportaj

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( KIRIKKALE -ÖZEL) KIRIKKALE



- Kırıkkale'de öğretmenler, tiyatro öğrenmek için öğrenci oldu. Açılan kursta drama ve tiyatro kursunda hem eğlenerek öğreniyor hem de stres atıyor. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan tiyatro kursunda öğretmenler, usta tiyatro öğrenmek için öğrenci oldu. İlk etapta 25 öğretmenin başvurduğu kursta, drama ve tiyatro kursunda hem eğlenerek öğreniyor hem de stres atıyor. 4 ay eğitim aldıktan sonra çevre illere ve yurt dışında 3 perdelik oyun ile sahne alınması hedefleniyor. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Şu anda 20-25 kişilik bir öğretmen ekibimiz var. İnşallah 3-4 ay sürecek süreçte bir tiyatro çalışması yapacağız. Hem tiyatro kursu vereceğiz hem drama kursu vereceğiz, aynı zamanda da 2-3 duruma göre bir oyun çıkaracağız. Hedefimiz şu sadece Kırıkkale'de de göstermek değil, özellikle çevre illerimiz de bu oyunu tamamladıktan sonra bu tiyatroyu tamamladıktan sonra çevre illerde ki milli eğitim camiamızda ki öğretmenlere ve öğrencilere göstermek istiyoruz. Daha da öte hedefimiz gerekirse yurt dışında talep eden yerlere de götüreceğiz. Kırıkkale adına güzel bir etkinlik olsun hedefimiz bu. Şu anda tiyatro ekibi devamında öğretmenlerden bir koro oluşturacağız. Türk sanat müziği, Türk halk müziği korosu dolayısıyla öğretmenlerimizi her alanda görmek istiyoruz, hedefimizi bu" dedi.

Tiyatro eğitmeni Sezai Yeşilyurt ise "Öğretmenlerimiz hala öğrenmek istiyorlar. Yani 25 öğrencim var. Öğretmendiler, mesaileri bitti öğrenci oldular. Ne öğrencisi? Tiyatro öğrencisi. Tiyatro da biliyorsunuz bir ulusun, bir halkın gelişimindeki en büyük etkenlerden bir tanesidir. Öğretmenlerimiz bu sanatsal faaliyetleriyle, öğrencilerine de ne kadar sanat ile kültür ile tiyatroyla ilgili bilgilerini aktaracaklar gelecek nesillere ve eğitim vermiş oldukları öğrencilere büyük bir donanımlı hale getirecekler. İnşallah çalışmamız meyvesini verecek" şeklinde konuştu.



