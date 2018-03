Öğretmenler performans uygulaması ve şiddete karşı birleşti

-MESUT ÖNEER AÇIKLAMA

( MANİSA )- Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi öğretmenlere yönelik getirilen performans uygulamasına ve şiddete karşı basın açıklaması düzenledi- Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner:“Hayata geçirilmek istenen performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır”- “Eğitim-Bir-Sen olarak performans değerlendirmesi başta olmak üzere öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” MANİSA



- Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi öğretmenlere yönelik getirilen performans uygulamasına ve şiddete karşı Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde geniş katılımlı bir basın açıklaması düzenledi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner öğretmenleri karı karşıya getirecek performans uygulamasına sonuna kadar karşı oldukları belirterek uygulamanın mevcut sorunlara yeni sorunlar ekleyeceğini belirtti.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi bakanlık tarafından bazı illerde pilot uygulamaya başladığı öğretmenlere yönelik getirilen performans uygulamasına ve şiddete karşı Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamaya ellerinde ‘Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirme’, ‘Öğretmenine değer ver’, ‘Şiddete dur de’, ‘Performansa hayır’ yazılı dövizlerle çok sayıda sendika üyesi öğretmen de destek verdi. "Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek" Milli Eğitim Bakanlığının eğitimcilerin moral ve motivasyonlarını bozacak, yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, saygınlığını zedeleyecek performans değerlendirme sistemi taslağına ilişkin itirazlarını, mülakatla sözleşmeli öğretmen alımı uygulamasına yönelik eleştirilerini ve şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla bir araya geldiklerini kaydeden Öner, “Ekim 2017 tarihli kurum idari kurulu çalışma raporunda pilot illerde uygulaması denemeye başlanan, öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileyecek, çalışma barışını bozacak, kanuni dayanağı olmayan, öğretmenlerin performans değerlendirmesi uygulamasına son verilmesi konusu üzerinde çalışma yapılması imza altına alınmasına rağmen böyle bir taslağın hazırlanması, söz konusu çalışmanın yapılmadığını, bakanlığın attığı imzanın gereğini yerine getirmekten imtina ettiğini göstermektedir. Taslak bir bütün olarak incelendiğinde eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısı olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, mesleki motivasyonu, çalışma barışını ve işbirliğini zedeleyeceği, öğretmeni mesleğine odaklanmak yerine performans puanını yükseltmek ve yazılı sınava hazırlanmak eksenli bir çalışma hayatına yönlendireceği görülmektedir. Performansı ölçmek iddiasıyla öğretmenleri ayrıştıracak, kurumsal bütünlüğü, mesleki dayanışmayı, işbirliği içinde çalışma güdüsünü zedeleyecek bir uygulamadan eğitimin var olan niteliğine de darbe vuracağı hesaba katılmalıdır. Hayata geçirilmek istenen performans değerlendirmesinin hukuki ve kanuni bir dayanağı bulunmamaktadır” dedi.

“Şiddetin önlenmesi için ivedilikle tedbir alınmalıdır” Öğretmenlere yönelik yaşanan şiddet olaylarının da artarak devam etmesinin endişe verici olduğunu dile getiren Öner, son günlerde biri Ağrı Patnos’ta diğeri Kayseri’de olmak üzere iki öğretmenin sırtından bıçaklanmasının şiddetin aileden, sokağa ve çalışma ortamına kadar hayatın her alanında gözlenmesinin sağlıksız bir gidişatı işaret ettiğini söyledi.



Öner açıklamasını şöyle tamamladı: "Öğretmenlerin emeğini yok sayan, itibarını örseleyen, eğitimdeki etki alanını daraltan, eğitimdeki aktörünü neredeyse bir figürana dönüştüren bu mesleği her türlü haksızlık ve saldırıya açık hale getiren yaklaşımlar, politikalar, bugün geldiğimiz noktanın sebebidir. Yaşanan mesleki erozyon öğretmeni savunmasız bırakmış, saldırılara açık hale getirmiştir. Yeteri kadar mağdur edilen öğretmenlerimiz ilgisiz, desteksiz, çaresiz bırakılmamalıdır. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı misyonuyla yakıştıramadığımız ve anlaşılamaz bir şekilde her defasında öğretmeni zora sokan, mağdur eden uygulamalardan biran önce vazgeçmeli, onları en etkili ve güven verici tarzda korumalıdır. Şiddetin önlenmesi için ivedilikle tedbir alınmalıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak performans değerlendirmesi başta olmak üzere öğretmenlik mesleğini değersizleştiren ve eğitimin sorunlarını derinleştiren uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."