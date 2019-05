Öğretmenler olası bir afette hayat kurtaracaklar Haberi

-Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlığı Güvenliği İl Koordinatörü Murat Ülken'i açıklamaları

-Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurtarma ve tahliye eğitmeni Ayhan Akgül'ün açıklamaları



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte organize ettiği arama kurtarma ve tahliye eğitiminde 24 öğretmene 30 saatlik eğitim veriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kamil Çağlar İtfaiye Eğitim Sahasında gerçekleştirilen eğitimde meydana gelecek doğal afetlerde okullarda acil müdahalede bulunulabilmesi için öğretmenlere arama kurtarma ve tahliye gibi konularda hem pratik hem de teorik eğitimler veriliyor. 24 gönüllü öğretmen 30 saatlik eğitim sonunda gerekli donanıma sahip olarak acil durumlarda müdahale edebilecek duruma gelecek. Murat Ülken; "Amacımız daha güvenli ve sağlıklı okullar" Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlığı Güvenliği İl Koordinatörü Murat Ülken daha sağlıklı ve güvenli okullar için böyle eğitim verdiklerini ifade ederken 30 saatlik arama kurtarma ve tahliye eğitimi vereceklerini belirtti.

Murat Ülken; “Burada Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte organize ettiği okullardaki görevli öğretmenlerimizden gönüllü olarak seçtiğimiz 24 öğretmene 30 saatlik arama kurtarma ve tahliye eğitimi veriyoruz. Bu eğitimlerin 3 gününü AFAD tesislerinde gerçekleştirdik. 2 gündür de Büyükşehir Belediyesinin itfaiye eğitim alanında uygulamalı olarak yapıyoruz. Burada amacımız birincisi okullarda herhangi doğal afetle karşılaştığımızda okullarımızda müdahale edebilecek ekip oluşturmak. Verdiğimiz 10 saatlik eğitimlerle de okullarda yapılan yangın tatbikatlarında öğretmenlerimizin öğrencilere bilgi vermeleri. Daha sağlıklı ve güvenli okullar en büyük amaçlarımızdan bir tanesidir” dedi.

Akgül;"Amacımız can kaybını en aza indirmek" Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurtarma ve tahliye eğitmeni Ayhan Akgül ise Balıkesir’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtirken olası bir afet durumunda can kaybı sayısını daha aza indirmek ve yaralıların kurtarılmasını daha çabuk gerçekleştirmek için güzel bir proje olduğunu söyledi.



Ayhan Akgül ; “Bu konuda Balıkesir’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın 81 il genelinde başlatmış olduğu projede bütün okullarımızın acil durum ekiplerinde bulunan arkadaşlarımızı ilk önce 10 saatlik bir eğitimden geçiriyoruz. Yine bakanlığımızın 30 saatlik bir eğitim kapsamında gönüllülerden oluşan 24 kişilik bir ekibi oluşturduk. Bu ekibi oluşturma amacı ülkemizin birinci derece deprem kuşağı üzerinde nüfusun yüzde doksanı ve sanayi bölgelerimizin bu bölgede bulunduğundan arama kurtarma, tahliye konusunda AKUT, UMKE gibi grupların yetişemediği durumlarda arkadaşlarımızın olay yerine müdahale edip burada bir ara eleman görevi görerek en azından arama kurtarma tahliye yapacak kadar eğitim almalarını sağlamaktır. Böylece olası bir afet durumunda can kaybı sayısını daha aza indirmiş ve yaralıların kurtarılmasını daha çabuk gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

