Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Öğretmenler okulu yeni eğitim öğretime böyle hazırladı

Öğretmenler okulu yeni eğitim öğretime böyle hazırladı

Sınıfta çalışma detayları

Okul Binası Öğretmenler Öğretmen Okul Müdürü Öğrenciler 

-Boya ve badana işlemleri
-Okul içi ve dışarıda çimlerin temizlenmesi
-Camların silinmesi
-Okul müdürü röportajı

( KAHRAMANMARAŞ -ÖZEL)- Kahramanmaraş’ta okul müdürü ve öğretmenler tadilat yaptıkları okulu öğrencilere hazırlıyor- “Personellerimizle birlikte elimizi taşın altına koyduk” KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir lisenin müdürü ve öğretmenleri eğitim öğretim öncesi okulun tadilat işlemlerini yaparak eğitime hazırladı. Kahramanmaraş’ta okul binası olmayan spor lisesi, geçici olarak taşındıkları güzel sanatlar lisesi binasında eğitim ve öğretimine devam edecek. Spor lisesine yeni atanan okul müdürü İsmail Gençoğlan, öğretmenlerle okulun sınıflarına boya ve badana yaparak onarıyor. Okulun camlarını silerek temizlik işlerini de yapan öğretmenler, bahçedeki yabani otları temizleyerek okulu yeni eğitim öğretime hazırlıyor. Öğrencilerin daha temiz okulda eğitim almaları için kolları sıvadıklarını söyleyen okul müdürü İsmail Gençoğlan, bir takım tadilat işlerini de kendilerini yaptığını söyledi.

Kentte okul binası olmayan spor lisesi için ilgililerden destek bekleyen okul müdürü Gençoğlan, “Biz şuanda spor lisesi olarak kendi okul binamızda değiliz ve güzel sanatlar lisesi eğitim öğretime devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde okuldaki sınıfların tamamen kirlendiğini ve okul etrafında çalıların büyüdüğünü gördük. İmkanlarımızın kısıtlı olması nedeniyle elimizi personelimizle birlikte taşın altına koyduk, boya badana gibi işleri ve dışardaki temizlikleri kendimiz öğrencilerin kullanımına hazır hale getirme için çalışıyoruz. Kollarımızı sıvadık ve okullar açılana kadar ne kadar eksiklerimiz varsa tamamlamayı düşünüyoruz. Kahramanmaraş’taki iş adamlarımızdan kentimize layık bir spor lisesi yaparlar ise çok daha verimli ve güzel işler yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı