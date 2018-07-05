Öğretmenler, öğrencileri için kamelya yaptı İzle

-Kamelyanın yapılacağı alan

-Yapıma başlanması

-Kerestelerin kesilmesi

-Matkapla vidaların çakılması

-Kadın öğretmenin yardım etmesi

-Kamelyanın çatısının pet şişe yardımıyla takılması



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın İdil ilçesinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, testere, matkap ve çekici ellerine alarak, öğrencileri için kamelya yaptı. Yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucu tamamlanan kamelya görenlerin beğenisini kazandı. İdil’de okulun bahçesinde öğrencilerin zaman geçirebileceği bir alan oluşturmak isteyen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri kolları sıvayarak, kamelya yapmak için çalışmalara başladı.

Önce yapılması düşünülen kamelyanın çizim, hesaplama ve planlamalarını yapan öğretmenler, daha sonra testere, matkap ve çekici ellerine alarak, kamelya yapmaya başladı.

Ders çıkışları ve hafta sonları çalışan öğretmenlere, zaman zaman sokakta oyun oynayan çocuklar, esnaf ve öğrenciler de yardım etti. Yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu tamamlanan kamelya görenlerinin beğenisini kazandı. Kamelyanın sosyal medya da paylaşılan yapım aşamasının videosu da binlerce kez izlendi. (MP-Y)

