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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öğretmenler öğrenci, öğrenciler öğretmen oldu - OSMANİYE

Öğretmenler öğrenci, öğrenciler öğretmen oldu - OSMANİYE

öğretmelerin sıralarda ders işlemesinden ve programından detay görüntü - öğretmenler Emine Özcan ve Rabia Cebeci ile röportaj - öğretmenlerin türkü söylemesi, şiir okuması, öğretmenler andını okumasıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde bulunan bir ortaokulda 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenler sıralara oturup ders dinledi, şiirler okuyup oyunlar oynadı, öğrenciler ise tahtada ders anlattı soru sordu, not verdi.Aydınoğlu Tufanbey Ortaokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilginç bir kutlama programı düzenlendi.
Etkinlik kapsamında okulun öğretmenleri ile öğrenciler rol değişimi yaptı.Öğrenciler yerine sıralara oturan öğretmenler, Öğretmeler Günü'yle ilgili şiirler okudu, türküler söyledi.

Ders dinleyip sözlüye kalkan öğretmenler, çocuklar gibi oyunlar oynadı. Öğretmenlerinin yerine geçen öğrenciler ise ders anlattı, soru sordu ve öğretmenlerine not verdi.Okul öğretmenlerinden Emine Özcan, kendi günlerinde böyle bir kutlama yapmanın farklı hisler yaşattığını söyledi.

Öğrencileriyle yer değiştirmenin kendi öğrencilik günlerine dönmelerini sağladığını dile getiren Özcan, "Öğrencilerimizin heyecanını biz de yaşamak istedik. Sıralara oturarak öğrencilik yıllarımıza geri döndük. Kendi günümüzü kendi emeğimizle kutladık, çok mutluyuz." dedi.
Öğretmenlerden Rabia Cebeci de öğretmeler gününde farklı bir program hazırladıklarını anlatarak, çok mutlu olduklarını belirtti.

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