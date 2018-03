Öğretmenler Mehmetçik için nöbette

-Proje tanıtım töreni

( SAMSUN -ÖZEL-HD)- Öğretmenler, nöbet ücretlerini Mehmetçiğe bağışlıyor- Proje ile Türkiye’deki tüm okullara ulaşılmak isteniyor SAMSUN



- Samsun’da bulunan Yunus Emre Ortaokulu, “Nöbetiniz, Nöbetimizdir Projesi" kapsamında okulda bulunan tüm öğretmenler ve personel her ay tuttukları nöbetlerin parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında proje üreten Yunus Emre Ortaokulu idaresi, "Nöbetiniz, Nöbetimizdir Projesi" ile yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlara devam eden Mehmetçiğe maddi ve manevi destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Projeye destek veren okullardaki öğretmenler, her ay tuttukları nöbetlerden 1 tanesinin parasını Mehmetçik Vakfı’nın hesabına tutanak karşılığında bağışlayacak. İlk aşamada 50 öğretmen ve 10 personelden toplanan 2 bin 400 TL nöbet ücreti Mehmetçik Vakfı’na gönderildi. Projenin açılışında, kampanyaya destek vermek isteyen 12 okula projenin bayrağı teslim edildi. 12 okulda daha başlayacak proje, bu okulların da başka okullar bulmasıyla tüm ülkeye yayılması hedefleniyor. Projenin açılışında konuşan İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Herkesin bildiği gibi çok pahalı bir coğrafyada, kirası çok yüksek olan bir stratejik bölgede yaşıyoruz. Tarih boyunca bunun bedelini hep ödedik. Bunu toprak parçasıyla ödemedik ama kanla ödedik. Günümüzde de Doğu, Güneydoğu ve sınır ötesinde silahlı kuvvetlerimiz mücadele ediyor. Onlar bu mücadeleyi yaparken, tüm halkımızı ve eğitimcilerimize büyük görev düşüyor. Bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi de birlik ve beraberliğimizi en iyi şekilde sağlayabilmektir. Bu projede farklı sendika başkanları da var. Herkesin bize destek olması bize güç veriyor. Bu projenin yayılması noktasında desteklerde bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Projeyi tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz” Proje ile öğretmenlerin Mehmetçiğe destek verdiğini göstermek istediklerini vurgulayan Yunus Emre Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Gayretli, “Projemizin adı olarak, ‘Nöbetiniz, Nöbetimizdir’i seçtik. Ülkemizin zor günlerden geçtiği bu zamanlarda eğitim camiasının da Mehmetçiğe destek olduğunu dosta, düşmana göstermek maksadıyla öğretmenler olarak her ay tutacağımız nöbetlerden 1 nöbet ücretini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağız. Okulumuzda 630 öğrencimiz bulunuyor. 50 öğretmen ve 10 personel ile projeyi başlattık. Asıl maksadımız her ay tuttuğumuz nöbetlerden bir tanesinin ücreti olan 40 TL’yi Mehmetçik Vakfı’na bağışlamaktır. Bu kampanya, okulumuz tarafından gönüllülük esasına dayanarak düzenleniyor. Kampanyaya okulumuzdaki tüm öğretmenler ve personeller gönüllü olarak katılıyor. Projeye ilk etapta 2 bin 400 TL’lik katkıda bulunduk. Bugün yaptığımız törenle de 12 okulumuza projemizin bayrağını verdik. Bu okullardaki öğretmenler ve personeller de aynı bizim gibi projeye maddi destek sağlayacak. Projeyi kabul eden her okul 12 okula bu projeyi aktaracak. Böylelikle projeyi önce tüm Samsun’a daha sonra da tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz” diye konuştu.

Projeyi destekleyen ve okulda nöbet tutan öğretmenler de projede yer almaktan dolayı gurur duyduklarını söylediler. Projenin açılış toplantısında Ahmet Sarı Ortaokulu, Baruthane Ortaokulu, Arıburnu İlkokulu, İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Köksal Ersayın Anadolu Lisesi, Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu, Şehit Ahmet Atunoğlu İmam Hatip Lisesi, Kubilay İlkokulu, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Uzman Çavuş Mete Yahşi Ortaokulu, Adnan Ölmez Ortaokulu ve Kazım Özdemir Ortaokulu olmak üzere bu 12 okul projenin bayrağını teslim aldı. Projeye destek verecek okullar, en az 1 okul olmak şartıyla başka okulları da kampanyaya destek vermeye davet edecek.