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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğretmenler koro kurdu - BİLECİK

Öğretmenler koro kurdu - BİLECİK

- Korodan genel ve detay görüntüler - Öğretmenlerin röportajlar Bilecik 'te öğretmenler koro kurduBİLECİK (AA) - Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü moral ve motivasyonu artırmak, öğretmenlerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla Türk halk müziği korosu kurdu.Farklı branşlarda çalışan öğretmenlerden oluşan koro sayesinde eğitimciler, hem stres atıyor hem de müzik faaliyeti icra ediyor.Koro, 24 Kasım Öğretmen Günü etkinlikleri çerçevesinde 26 Kasım'da verecekleri konser için provalarını yoğun tempoda sürdürüyor.Haftanın iki günü çalıştıklarını kaydeden 21 yıllık müzik öğretmeni Yücel Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, branş ve sınıf öğretmenleriyle koro oluşturduklarını belirterek, konser için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Müzik öğretmenleriyle 9 yıldır gerçekleştirdikleri etkinliğe bu yıl branş öğretmenlerini de dahil ettiklerini aktaran Adıyaman, "Keman, bağlama, ud ve piyano çalan hocalarımız var. Sınıf, beden, resim öğretmenlerimiz, müdür ve müdür yardımcılarımız var. Koromuz 31 kişiden oluşuyor." diye konuştu.
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü 44 yıllık eğitimci Zeki Başdemir de "Öğretmen okulundan bu yana bağlama ve flüt çalıyorum. Çalışmalarımız çok güzel, arkadaşlarım düzenli katılıyor. Sesleri harika, büyük zevk alıyorum. Milli Eğitim Müdürümüzden böyle bir istek oldu, valimiz de çok destekledi. Haftada iki gün faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Çok heyecanlıyız, inşallah güzel olacak." görüşlerini aktardı.Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmeni 2 yıllık eğitimci Elif Selim ise "Çalışmalarımız çok keyifli oluyor. Şarkı söylemek bana da iyi geliyor. Bu nedenle etkinliğe katılmak istedim. Bu birliktelik çok güzel." ifadesini kullandı.

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