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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğretmenler kan verdi, öğrencilere kan bağışının önemi anlatıldı

Öğretmenler kan verdi, öğrencilere kan bağışının önemi anlatıldı

kan bağışı yapılması

Öğretmenler Öğretmen Kullar Öğrenciler Kan Bağışı 

-öğrencilere kan bağışının faydalarının anlatılması
-öğrencilerin röportajları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mustafa Özkaya İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen kan bağış kampanyası kapsamında öğretmenler kan verirken, öğrencilere kan bağışının önemi anlatıldı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde Mustafa Özkaya İlk ve Ortaokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kampanya kapsamında okullarda öğrencilere kan bağışının önemi ve faydaları anlatılırken, Okul Müdürü Mustafa Yıldırım öncülüğündeki okul idareci ve öğretmenleri kan bağışında bulundu. Kampanyaya, bazı mahalle muhtarları, vatandaşların yanı sıra gazeteciler de destek verdi. Öğrenciler ise bir kan bağışıyla 3 kişinin hayatının kurtarılabildiğini söyleyerek, tüm herkesi kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.
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