Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğretmenler, işaret diliyle çektikleri videoyu özel eğitim sınıfına armağan ettiler

Öğretmenler, işaret diliyle çektikleri videoyu özel eğitim sınıfına armağan ettiler

ENGELLİLER İÇİN HAZIRLANAN VİDEO

İşaret Dili Öğretmen Çekim Öğrenciler 

-OKUL MÜDÜRÜ SELİM ÖZYURT, MÜDÜR YARDIMCISI GÖKHAN SAİT MAMAK VE REHBER ÖĞRETMEN GÜLAY PINAR'IN AÇIKLAMALARI

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, özel eğitim sınıfı öğrencileri için işaret diliyle video çektiler. İki okulun öğretmen ve öğrencilerinin işaret diliyle hazırladıkları Okul Müdürü Selim Özyurt, Müdür Yardımcıları, Gökhan Sait Mamak, Ali Bütün ile 14 öğretmenin yanında öğrencilerin ve personelinde rol aldığı videoda “Engelsiz bir dünya için, Bir şeyler yapalım”, “Aramızda engel yok”,” Engel ”siz” olmayın”, “Hepimizin bir gün engeli olabilir”, “Engelleri beraber, sevgiyle bitirelim”, “Unutmayın, engel bedende değil, kalptedir” sloganları kullanıldı. Video Dünya Engelliler Gününde okul sitesinde tüm engellilere ithafen yayınlanmasının ardından büyük ilgi görüyor. Okul Müdürü Selim Özyurt, engelli bireylerin çektikleri sıkıntıları hatırlamak, onlarla empati kurabilmek ve onlara destek olabilmek amacıyla yapılan çalışmalara katkı olabilmesi için hazırladıkları videonun çekimine öğretmen, öğrenci ve okul personeli olarak katkıda bulunduklarını belirtti.
“Önemli olan insanların kalplerinin engelli olmaması” diyen Özyurt, “Engelli bireyler bizlerden çok fazla bir şey istemiyor. Onlara vereceğimiz bir gülümseme, onlara vereceğimiz selam, onları ziyadesiyle mutlu etmeye yetiyor. Engelli olmak bizim elimizde değil, bugün sağlam olan, yarın engelli olabilir, ama yeter ki kalplerimiz engelli olmasın” dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı