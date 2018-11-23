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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğretmenler için yazdığı şiiri besteledi - BURSA

Öğretmenler için yazdığı şiiri besteledi - BURSA

- Volkan İncel'in açıklaması - Öğretmenim isimli şarkıdan detaylar - Koro çalışmasından detaylarBURSA (AA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur kadrosunda çalışan Volkan İncel, çok sevdiği öğretmenler için yazdığı şiiri besteledi.Milli eğitim camiası içiresinde memur olarak görev yapan Volkan İncel, öğretmenlerin fedakar çalışmalarından ve insan hayatındaki öneminden yola çıkarak, yaklaşık 10 yıl önce yazdığı şiirini besteledi.Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı iş birliğiyle oluşturulan koronun da sorumlusu olan İncel, "Öğretmenim" adlı bestesini, bugün Öğretmenler Günü'ne özel verecekleri konserle dinleyicilerin beğenisine sunacak.İncel, koro çalışmalarına iki ay önce vefat eden bir arkadaşıyla başladığını aktararak, "Şimdiye kadar 2 konser verdik." dedi.
Çeşitli beste çalışmaları bulunduğunu, bu kapsamda Öğretmenler Günü ile ilgili yaklaşık 10 yıl önce yazdığı bir şiiri de bestelediğini aktaran İncel, şunları kaydetti:"Çalışmalarını tamamladık, korodaki ekip arkadaşlarımın da desteğiyle nota dökümünü ve okumasını yaptık. Bugünkü konserimizde de ilk olarak halkımızın beğenisine sunacağız. Sözlerimiz öğretmenlerimizin bize ilk öğrettiği sayılarla başlıyor; 'Bir, iki, üç, dört öğren dedin, altı, yedi öğretmenim, bana sayı saymasını sen öğrettin öğretmenim. İlim dedin, bilim dedin, bize nazlı gülüm dedin, kainatı tanımayı sen öğrettin öğretmenim.' şeklinde. Temel olarak öğretmenlerimizin bize öğrettiği konuları duygu katarak öğretmenlerimize armağan ettik. Bize verdiklerini onlara geri vermeye çalıştık."Koronun Öğretmenler Günü dolayısıyla bugün Merinos AKKM Orhangazi Salonunda vereceği ücretsiz konser, saat 20.00'de başlayacak.

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