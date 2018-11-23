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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğretmenler günü öncesi engelli bireyler ve öğretmenleri Balıkçı Kenan’da buluştu Haberi

Öğretmenler günü öncesi engelli bireyler ve öğretmenleri Balıkçı Kenan’da buluştu Haberi

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Bild Öğretmenler Öğretmen Engelli Vatandaş Öğretmenler Günü 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beylikdüzü’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde engelli bireylerin öğretmenleri Balıkçı Kenan'ın davetiyle yemekte bir araya geldi. Balıkçı Kenan Balcı ayrıca Öğretmenler Günü ile ilgili olarak, “Pazartesi 11.00-15.00 arası öğretmenlerimiz misafir edilecektir” dedi.
24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi yarım asırlık Balıkçı Kenan Balcı, engelli vatandaşların eğitimcilerini ve öğretmenlerini unutmadı. Balcı, öğretmenlerini ve engelli bireyleri yemekte bir araya getirdi. Gönüllerince bir gün geçiren Engelli Öğretmenleri ve bireyler Balıkçı Kenan Balcı’ya teşekkürlerini iletti. Kendilerini öğretmenler günü nedeniyle unutmayan Balcı’ya teşekkür ettiğini ifade eden Halil Konaklı, “Engellilerimizi böyle mekanlara getirmek onları bir yandan mutlu ediyor bir yandan da onlara daha çok hareket imkanı sağlıyor. O yüzden bu tarz sosyal faaliyetlerde bizlere yardımcı olan insanlarımıza teşekkür etmek ve devamını dilemek düşüyor bizlere” dedi.
“Pazartesi 11.00 -15.00 arası öğretmenlerimiz misafir edilecektir” Öğretmenlik mesleğinin önemine atıfta bulunan Balcı ise, “Annelerimiz, babalarımız ve üçüncü olarak öğretmenlerimiz çok değerli. Öğretmenlerimize teşekkürlerimizi bildirmek için bugün misafir ettik. Öğretmenlerin hepsinin işi çok zor ama engelli kardeşlerimize hizmet eden öğretmenlerimiz ise daha çok zahmete katlanıyor. Saygı değer öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Efendim öğretmenlerimizin günleri yoğun, bir bölümü gelemedi. Engelli kardeşlerimizin ise arabaları kaza yaptığından dolayı gelemeyenler oldu. Pazartesi günü Beylikdüzü Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Tesisleri’ne gelebilen tüm öğretmenlerimiz misafirimiz ve davetlimizdir. Pazartesi saat 11.00’den 15.00’e kadar Balıkçı Kenan tesislerine uğrayacak değerli öğretmenlerimiz misafir edilecektir” diye konuştu.

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