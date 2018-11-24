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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün öğretmeni Şemsi Efendi’nin heykeli açıldı

Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün öğretmeni Şemsi Efendi’nin heykeli açıldı

Genel ve detay görüntüler

Kütüphane Köy Enstitüleri Öğretmen Öğretmenlik 

-Heykelden görüntü
-Açılış görüntüsü
-Kurdele kesimi
-Başkan Handan Toprak Benli konuşması

( İSTANBUL )- Avcılar Firuzköy Gençlik Merkezi’nin açılışı yapıldı İSTANBUL

- 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmeni olan Şemsi Efendi’nin heykelinin açılışı ve Avcılar’a kazandırılan Firuzköy Gençlik Merkezi’nin açılışı yapıldı. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmeni olan Şemsi Efendi’nin heykelinin açılışı ve Avcılar’a kazandırılan Firuzköy Gençlik Merkezi’nin açılışı yapıldı. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin katılımıyla önce Firuzköy Gençlik Merkezi’nin açılışı gerçekleşti ardından Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk öğretmeni olan Şemsi Efendi’nin metalden yapılmış heykelinin açılışı yapıldı. Firuzköy Gençlik Merkezi’nde 4 derslik, kütüphane ve etüt salonu bulunuyor. “Bir öğretmen bir milletin istikbalini değiştirebilir” Açılışta konuşan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Bugün 24 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk’e baş öğretmenlik unvanının verilmesinin 90’ıncı yılı. Biz köy enstitülerini kurarak aydınlanmayı gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidenleriz. Evlatlarımız burada, liseye üniversiteye hazırlanıyorlar. Bilgi yuvasına dönüşmüştür. Bir insanın en değerli serveti bilgi ile elde etmiş olduğu donanımlarıdır. Bir öğretmen bir milletin istikbalini değiştirebilir. İşte Şemsi Efendi, işte Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

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