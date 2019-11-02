Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Öğretmenler günü için halı saha turnuvası düzenlendi İzle

Öğretmenler günü için halı saha turnuvası düzenlendi İzle

Sahadan görüntüler

Öğretmenler Yol Haritası Futbol Turnuvası Öğretmenler Günü Öğrenciler 

-Fotoğraf çekimi
-Başlama vuruşu
-Maçtan görüntüler
-Röp.

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’te 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebeti ile halı saha futbol turnuvası düzenlendi.
Bitlis’te Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), Bitlis Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Eğitim Bir-Sen öğretmenler günü nedeniyle halı saha turnuvası düzenlendi.
Bitlis il merkezinde bulunan halı sahadaki turnuvanın başlama vuruşunu Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yaptı. Çocuklara ve öğrencilere bu davranışların aşılanması için böyle bir etkinlik içinde olduklarını ifade eden Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkan Cabir Durak, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Durak, “24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenleyeceğimiz ilimize ve tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız burada öncelikle çocuklarımıza ve öğrencilerimize örnek olmaktır. Eğer bizler çocuklarımıza bu davranışları yaşayarak öğretebilirsek inanıyorum ki bizden sonra gelecek nesilde bizim için çok önemli olan sporu hayatlarının merkezine bırakarak kendilerine bir yol haritası çizeceklerdir. Burada Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV), Bitlis Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Eğitim Bir-Sen olarak bu güzel olaya katkı bulunmak için burada bulunmaktayız. İnşallah hem sonuç itibari ile hem de amaçları itibari ile güzel bir sürece katkı sunacağız. Ben tekrar bu turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul EttiBakan Akar, Madalya Kazanan Güreşçileri Kabul Etti
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı