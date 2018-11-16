Öğretmenler Günü, hafta boyu sürecek etkinliklerle kutlanacak - ANKARA
- MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın açıklamasıÖğretmenler Günü, hafta boyu sürecek etkinliklerle kutlanacak - Milli Eğitim Bakanlığı, bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerini bir haftaya yayılacak kapsamlı bir programla gerçekleştirecek - MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı: - "81 ilden seçilen ve mesleğinde fark yaratan 130 dolayında öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 21 Kasım'da Ankara 'da olacaklar" - "Etkinlikler çerçevesinde, Anadolu Ateşi sahne alacak. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol Parlak ile sanatçılar Zara, Seher Dilovan, Buray ve Ankara Çok Sesli Müzik korosu da öğretmenlerimiz için konser verecek"ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü, hafta başından itibaren düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, öğretmenler günü dolayısıyla Ankara 'da bir hafta boyunca kutlama yapılması için planlama yaptıklarını anlattı. Etkinliklerin 19 Kasım Pazartesi "öğretmen" konulu fotoğraf sergisi ile başlatılacağını bildiren Boyacı, 81 ilden seçilen ve mesleğinde fark yaratan 130 dolayında öğretmenin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 21 Kasım'da Ankara 'da olacaklarını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kabul edilmesinin planlandığını söyledi.
Boyacı, şu bilgileri verdi:"Bu seneyi biraz farklı kılalım istedik ve öğretmenlerimize 'Ne istersiniz, ne dinlersiniz' diye sorduk. İmkanlar dahilinde olabildiğince onların isteklerini dikkate alarak, konserler, sergiler düzenlemeye gayret gösterdik. 2023 Eğitim Vizyonu'nun üzerinde kurulduğu temel unsur olan öğretmenlerimize ilişkin bir etkinlikler dizisi hazırladık. Umarım öğretmenlerimiz için gerçekten anlamlı bir hatıra olur. Bundan sonra da öğretmenler günümüzü büyük bir festival havasında tüm illerimizde daha iyi daha etkili daha verimli ve öğretmenlerimizin başrolü oynadığı bir süreç içerisinde tesis etmeye çalışacağız."Etkinlikler kapsamında, öğretmenler için bir dizi konser düzenleneceğini ifade eden Boyacı, "Etkinlikler çerçevesinde, Anadolu Ateşi sahne alacak. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Erol Parlak ile sanatçılar Zara, Seher Dilovan, Buray ve Ankara Çok Sesli Müzik korosu da öğretmenlerimiz için konser verecek." diye konuştu. - Şehit Aybüke öğretmenin anısına dinletiBakanlık, bu yılki Öğretmenler Günü etkinliklerinde şehit öğretmenleri de unutmadı.Geçtiğimiz yıl, haziran ayında Batman'daki terör saldırısında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın arkadaşlarının oluşturduğu müzik grubu da Ankara 'ya davet edildi. Şehit öğretmen Yalçın'ın arkadaşları hafta boyunca etkinlikler içerisinde yer alarak şehit öğretmenin anısına dinletiler sunacak.Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şehit öğretmenlerin aileleriyle yemekte bir araya gelecek. Türkiye genelindeki bütün imam hatip liselerinde şehit öğretmenler için hatim okunacak. Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde il milli eğitim müdürlüklerince şehit öğretmenlerin kabri ziyaret edilecek.