Öğretmenler Günü dolayısıyla 1453 fidan toprakla buluştu

- Tokat Turhal’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Seyir Tepesi’nde oluşturulan hatıra ormanına akasya, çam ve iğde fidanlarından oluşan 1453 adet fidan dikildi. Öğretmenler Günü dolayısıyla Turhal Belediyesi, Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Turhal Şubesi ile birlikte düzenlenen "1453 Fidan Toprakla Buluşuyor" etkinliğine Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Sühely Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İlçe Jandarma Komutanı Ferit Yımaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, TÜGVA Turhal Şube Başkanı Ahmet Köksal, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, “Turhal da Öğretmenlerimiz adına bir hatıra ormanı oluşturmayı planladık. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öğretmenler günüde 1453 fidan dikip her bir fidana da bir öğretmenin ismini verme teklifinde bulundu. Bizlerde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Turhal Belediyesi ortaklığında öğretmen ve öğrenciler ile birlikte burada bir hatıra ormanı oluşturuyoruz” dedi.

Şehit Öğretmenler Unutulmadı Her öğretmen için bir fidan dikildiğini belirten Başkan Yılmaz Bekler,” bura da her öğretmenimiz için bir fidan dikiyoruz. Ben de kendi diktiğim 2 fidanı Güneydoğuda PKK’lı teröristlerce şehit edilen Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Necmettin Yılmaz öğretmenlerimiz için dikiyorum” diye konuştu.

Aynı şekilde programda konuşan TÜGVA Turhal Şube Başkanı Ahmet Köksal, “Böyle anlamlı bir günde öğretmenlerimiz adına bir fidan dikmek için bugün bir etkinlik düzenledik. Başkanımız Yılmaz Bekler, öğrenci ve öğretmenlerimizde bize de bu konu da yardımcı oldular. Dikmiş olduğumuz bu fidanları da yetiştirmek için elimizden geldiği bütün gayreti göstereceğiz” dedi.