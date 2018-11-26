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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Öğretmenler, görev yaptıkları ilçe için klip çekti Haberi

- Öğretmenler, görev yaptıkları ilçe için klip çekti Haberi

Çekilen klip

24 Kasım Öğretmenler Müzik Öğretmeni Öğretmen Çekim 

-Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ile röp
-Klibi hazırlayan müzik öğretmeni Doğan Bozarslan ile röp

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde görev yapan öğretmenler, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla “Benim adım öğretmen” isimli klip çekti. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde "Adilcevaz için çal" sloganıyla bir araya gelen öğretmenler, “Benim adım öğretmen” isimli hazırladıkları kliple ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerine yer verdi. Adilcevaz Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, 24 kasım öğretmenler için merkez ve köylerde görev yapan öğretmenler "Adilcevaz için Çal" projesi kapsamında “Benim adım öğretmen” klibin çekimlerinin yapıldığını belirterek, “Bu klip ile ilçemiz turistik ve turizm yerlerini tanıtımı amaçlanmıştır. Başta Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi müzik öğretmeni Doğan Bozarslan ve emeği geçen diğer öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Klibi hazırlayan müzik öğretmeni Doğan Bozarslan, projeyi yerel imkanlarla hayata geçirdiklerini belirterek, projeye destek olan öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. (EKİP-ŞAK-Y)
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