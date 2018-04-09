Öğretmenler engelli öğrenciler için sahneye çıktı

-Müzik öğretmeni Selim Vatan’ın konuşması

-Okul Ziya Babal’ın konuşması

-Şiir dinletisi

-Müzik dinletisi

-Plaket takdimi

-İzmir Marşı söylenmesi



( ZONGULDAK -HD) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Özel eğitim ve iş uygulama okulu öğretmenleri engelli öğrenciler için ‘Dördüncü Cemre’ isimli şiir dinletisi gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen, organizasyonunu öğretmen Mehtap Kutluer’in yaptığı ‘Dördüncü Cemre’ isimli şiir dinletisi Erdemir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Engelli öğrenciler yararına düzenlenen şiir dinletisine Ak Parti Ereğli ilçe başkanı Fatih Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinliğin organizasyonunu yapan, öğretmen Mehtap Kutluer şiir dinletisini geleneksel hale getirdiklerini ve tamamen engelli öğrenciler yararına böyle bir gece düzenlediklerini söyledi.



Kutluer konuşmasında, “Ereğli Özel Eğitim İş Uygulama ve Mesleki Eğitim Okulu’nda sınıf öğretmeniyim. Etkinliğimizi geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Okul Aile Birliğinin işbirliği ile tüm öğretmen arkadaşlarımızın katkılarıyla düzenlediğimiz, tüm geliri okulumuza ve çocuklarımıza kalacak olan ‘Dördüncü Cemre’ adlı şiir dinletisi hazırladık. Etkinliğimizin amacı okulumuza ve çocuklarımıza bir katkı sağlamak. Var olan eksikliklerimizi gidermek için böyle bir organizasyon yapmaya karar verdik. Geçen yılda aynısını yapmıştık, bu yıl ikincisini yapmak nasip oldu. Umarım geleneksel hale gelir. Hepimiz burada gönüllüyüz. Çok güzel ve keyifli bir çalışma çünkü severek çocuklarımız için sahneye çıkıyoruz” ifadelerine yer verdi. Etkiliğin müzik organizasyonunu yapan Müzik Öğretmeni Selim Vatan katılımcılara teşekkür etti. Vatan, “İkincisini düzenlediğimiz ‘Dördüncü Cemre’ isimli şiir dinletimizin amacı okula katkıda bulunmak. Buraya gelen misafirlerimize şiiri sevdirmek. Burada görev alan öğretmen arkadaşlarımız yaklaşık iki aydır çalışıyorlar. Gönüllülük esas olduğu için tabi ki bizim için çok değerli. Misafirlerimize keyifli bir sunum gerçekleştirip buradan memnun ayrılmalarını temenni ediyoruz” dedi.

Katılımın yoğun olduğu gecenin açılış konuşmasını Özel eğitim ve iş uygulama okulu müdürü Ziya Babal yaptı. Babal konuşmasında, “ Kdz. Ereğli Özel Eğitim ve İş Okulu Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen ‘Dördüncü Cemre Şiir ve Müzik Dinletisine’ hepiniz hoş geldiniz. Okulumuz öğretmenlerinin seslendireceği şiirler Metin Bekar ve arkadaşlarının icra edeceği müzik ile harmanlanarak yapacağımız sunumla iyi ve keyifli bir akşam geçirmenizi umuyorum. Bu salonun bize tahsisini sağlayan Erdemir yönetimine ve katkı yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu gece için davetimize icabet eden siz değerli misafirlerimize de şükranlarımı arz ediyor, sizleri saygı ile selamlıyorum” ifadelerine yer verdi. Etkinlikte şiir okuyan öğretmenler, katılımcılara duygu dolu anlar yaşatırken ardından müzik dinletisi sunuldu. Sahne dekoru ise okul meslek öğretmenleri tarafından hazırlandı.

