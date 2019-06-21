Öğretmenler devrilen midibüste dehşeti yaşadı

-Devrilen araçtan farklı planlarda görüntü

-Elleri kan içinde kalan öğretmenden görüntü

-Ambulans yaralı taşınması ve ambulansın içinde kulağından yaralı bir kişiden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin devrilen aracın içine girmesinden görüntü

-Devrilen aracın halatla itfiaiye kamyonuna bağlanması

-Bir öğretmenin kazayı anlattığı röp.

-Annesinin kucağından küçük kız çocuğundan görüntü

-Konvoyda bulunan ve ağlayan diğer öğretmenlerden görüntü

-Olay yerinden genel görüntüler



( DENİZLİ )- Öğretmen ve çocuklarını taşıyan midibüs devrildi 17 kişi yaralandı- Fren sistemi kilitlenen midibüs ağaçlık alana devrildi ardından can pazarı yaşandı- Kazada arkadaşlarını kurtarmak isteyen bir öğretmenin ise elleri ve elbiseleri kan içinde kaldı- Kazada 14 öğretmen 2 çocuk ve sürücü olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı DENİZLİ



- Denizli’de yıl sonu mesleki eğitim çalışmaları kapsamında doğada öğreniyorum programından dönen öğretmen ve çocuklarının bulunduğu midibüsün ağaçlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 öğretmen 2 çocuk ve sürücü olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Kazada arkadaşlarını kurtarmak isteyen bir öğretmenin ise elleri ve elbiseleri kan içinde kaldı Kaza, Pamukkale ilçesi Honaz Dağı Milli Parkında meydana geldi. Hürriyet Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenleri taşıyan Adnan E., yönetimindeki 20 S 0655 plakalı araç milli park çıkışında iddialara göre fren sisteminin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaçların bulunduğu alana devrildi. Devrilen araç ta tam bir can pazarı yaşanırken, bölgeye çevredekilerin haber vermesi ile çok sayıda jandarma, AFAD ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler içeride bulunan ve tamamı yaralanan 14 öğretmen, 2 çocuk ve şoförü yaklaşık 20 dakika süren uzun bir uğraş sonucu çıkarabildi. Kurtarılan yaralılar ardından olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil servise ait ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi, Servergazi ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Arkadaşlarını kurtarmak isteyen öğretmenler kan içinde Devrilen midibüsü bir ağacın tuttuğu ve bu sayede daha fazla yuvarlanmadığı gözlenirken herhangi bir olumsuzluğun daha yaşanmaması için itfaiye ekipleri aracı itfaiye kamyonuna da çekme halatı ile bağlayarak güvenlik önlemi aldı. Kazada diğer minibüslerde bulunan okul öğretmenleri ise büyük bir şok yaşayarak olay yerinde gözyaşı döktü. Bazı öğretmenlerin ise arkadaşlarının kurtarılmasına yardım ederken elleri ve elbiselerinin kan içinde kaldığı gözlendi. Kaza yapan konvoyda bulunan bir küçük çocuk ise annesinin kucağında olup biteni korku dolu gözlerle izledi. Kazada devrilen midibüsteki öğretmenlerin Honaz Dağı Milli Parkına ‘yıl sonu mesleki eğitim çalışmaları kapsamında doğada öğreniyorum’ programı kapsamında gittikleri öğrenildi. Kaza sonrası jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. (GC-

