Öğretmenler de ara tatili dolu dolu geçiriyor

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( BİNGÖL )-Bingöl'de öğretmenler okçuluk, drone ve erbane çalma eğitimi gibi çeşitli etkinliklere katılıyor BİNGÖL



- Bingöl’de öğrenciler kadar öğretmenler de ara tatili boş geçirmeyerek çeşitli etkinlikler yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilde, Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de çeşitli aktiviteler düzenleniyor.Bu kapsamda kent genelindeki tüm okullarda öğrenci, veli ve öğretmenlerle birçok etkinlik yapılırken, merkez Saray Anaokulu’nda da öğretmenlere yönelik okçuluk, drone ve erbane eğitimi veriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce koordine edilen “Mesleki Gelişim Haftası” kapsamında çeşitli etkinlikler planladıklarını aktaran Saray Anaokulu Müdürü Meral İncesu, çeşitli aktivitelerle öğrencilerin olduğu kadar öğretmenlerin de motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını söyledi.



Okçuluk, erbane ve drone uçuşları yaptıklarını söyleyen İncesu, “Bu yıl ilk defa uygulanan ara tatil dönemi nasıl verimli geçirebiliriz diye plan, program oluşturduk. Program içinde sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de motivasyonunu artıracak etkinliklere de yer verdik. Okulumuzdaki öğretmenlerimizin daha önce denemediği etkinliklere yer vermeye çalıştık. Okçuluk, drone eğitimi ve erbane enstrüman gibi etkinlikleri okul bahçemizde yapıp kişisel gelişime katkı sağlamaya çalıştık. Yapılan bu farklı etkinlikler, öğretmenlerimizin yeni dönemde daha dinamik başlamasına yardımcı olacaktır. Amacımız sadece veli ve öğrenci üzerinden değil aynı zamanda personelimizle yaptığımız çalışmalarla okul performansını üst seviyeye çıkartmaktır” dedi.

Bu aktivitelerin olumlu şekilde hem kendilerine hem de öğrencilere faydalı olacağını dile getiren öğretmenlerden Sibel Çurku Avcı, “Mesleki gelişim haftasında yapmış olduğumuz farklı etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçirdik hem dikkat ve motivasyonu arttırıcı etkinlikler yaptık. Yeni haftaya başladığımızda hem daha motive hem de daha donanımlı bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum. Bu etkinliklerin üzerimizde olumlu etkileri olacaktır” şeklinde konuştu.

Öğrenci velisi Derviş Çakar ise, “ Öğretmenlerimizin yapmış olduğu etkinliğe bende öğrencimle katıldım. Çocuklarımız gayet memnun. Bundan dolayı öğretmenlerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

(MAÇ-HİV-



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