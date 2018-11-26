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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğretmenler bin 200 öğrenciyi elleriyle doyurdu

Öğretmenler bin 200 öğrenciyi elleriyle doyurdu

Öğretmenlerin ekmek arası kıymayı hazırlaması

Fedakarlık Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Hayırseverler 

-Genel ve detay görüntü
-Kazandan kıyma çıkartılması
-Öğrencilerin birikmesi
-Öğrencilerden genel ve detay görüntü
-Ekmek arası kıymanın dağıtılmaya başlanması
-Ayran verilmesi
-Öğrenciler ile röportaj
-Müdür ile röportaj

( ADANA -ÖZEL)- Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri hayırseverlerin okula bağışladığı adaklardan yapılan yemekleri bin 200 öğrenciye kendi elleriyle ekmek arası yapıp dağıttı- Öğrenciler ekmek arası yemeği alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu ADANA

- Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri hayırseverlerin okula bağışladığı adaklardan yapılan yemekleri bin 200 öğrenciye kendi elleriyle ekmek arası yapıp dağıttı.
Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hayırsever vatandaşlar ve öğretmenler adaklarını bağışladı. Okul yönetimi de bağışlanan bu adaklardan kıyma yaptırıp bin 200 öğrenciye dağıtma kararı aldı. Öğrenci çok olduğu için öğretmenler bütün öğrencilere aynı anda yemeği ulaştırabilmek için kolları sıvadı. Bütün gün öğrencilere ders anlatan öğretmenlerden kimi kazanın başına geçip kıyma çıkartırken, kimi ekmeğin başına geçip ekmek arası kıyma yaptı. Bazı öğretmenler ise sırada bekleyen öğrencilere ayran dağıttı.
Öğrenciler fedakarlıklarından ötürü öğretmenlerine teşekkür etti. Okul müdürü Cebrail Şahin ise hayırsever, öğretmen ve veli iş birliğiyle maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yemek dağıtımı yaptıklarını, toplam bin 200 öğrencinin karnını doyurduklarını bunu her yıl geleneksel hale getirmeyi düşündüklerini söyledi.


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