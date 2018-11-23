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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Öğretmenler 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına klip çekti

Öğretmenler 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına klip çekti

Klipten görüntü

( SİVAS ) SİVAS

Öğretmenler Öğretmen Çekim İngilizce Beden Eğitimi 


- Sivas'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir araya gelen 25 öğretmen klip hazırladı. 'Benim Adım Öğretmen' şarkısını seslendiren öğretmenlerin klibi büyük beğeni topladı. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında klip hazırlandı. Sivas'ın tarihi ve turist yerleriyle doğal güzelliklerinin yer aldığı bölgelerde yapılan çekimlerde Sivas'ta görev yapan aralarında müzik, tarih, İngilizce, beden eğitimi sınıf ve görsel sanatlar öğretmenlerinin yer aldığı 25 öğretmen söz ve müziği Aysel Cihan Karaman'a ait 'Benim Adım Öğretmen' şarkısını seslendirerek klip çekti. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın da yer aldığı klip büyük beğeni topladı.
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