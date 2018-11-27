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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Öğretmenler balık ekmek yedi, halay çekti İzle

Öğretmenler balık ekmek yedi, halay çekti İzle

Balık dağıtılması

Öğretmenler Öğretmen Balık Ekmek Öğretmenler Günü Kandil 

-Halay çekilmesi
-Aşıkların atışması
-Balıkçı Kenan'ın konuşması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Öğretmenler Günü Balıkçı Kenan'da kutlandı İSTANBUL

- İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı öğretmenleri unutmadı. Beylikdüzü Balıkçı Kenan tesislerinde düzenlenen etkinlikte öğretmenlere balık ekmek ikram edildi. 24 Kasım öğretmenler gününde ünlü balıkçı Kenan Balcı öğretmenleri unutmadı. Düzenlediği etkinlikte öğretmene balık ekmek ikram eden Balcı unutulmaz bir gün yaşattı. Aşıkların atışmalarının yapıldığı etkinlikte öğretmenler halay çekip eğlendiler.Öğretmenlerin insan hayatında çok önemli bir yere sahip olduklarını belirten Balıkçı Kenan Balcı, ‘Öğretmen kandile benzer, kendini tüketirken başkalarına ışık verir. Onların değerini ölçmemiz mümkün değil. Bizler bugün bizim en kıymetlimiz olan öğretmenlerimiz için balık ekmek ikramında bulunduk. Biraz olsun onlarla beraber olup vakit geçirdik. Onların hakkını ödeyemeyiz’ şeklinde konuştu.
Hem Balık bayramı hem de öğretmenlerimizin bayramı Öğretmenlik mesleğinin toplumun en üst seviyesinde olduğunu söyleyen ünlü balıkçı Kenan Balcı, ‘Öğretmenlerimiz başımızın tacı. Onlar bizim velinimetimiz. Annemizden, babamızdan sonra öğretmenlerimiz geliyor. Bizlere doğruyu öğretiyor. Bugün öğretmenler günü. Kıymetli öğretmenlerimizi bugün misafir ettik. Hem öğretmenlerimizin bayramı, hem de balık bayramı güzel bir ortamda bu güzel anlamlı günü kutladık’ şeklinde konuştu.
Aşıklar atıştı 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla Balıkçı Kenan tesislerinde düzenlenen öğretmenler günü programında aşıklar atıştı. Renkli görüntülere sahne olan aşıklar atışmasına öğretmenler halay çekerek eşlik etti. (EY
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