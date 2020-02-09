Öğretmenin tavsiyesiyle başladı, köylüsü için yetiştiriyor İzle

- Yolyanı

-Amasya



( AMASYA ) - AMASYA



- Amasya merkeze bağlı Yolyanı köyünde yaşayan Ramazan Büyük, öğretmeninin tavsiyesiyle solucan gübresi üretmeye başladı.

Büyük , ürettiği solucan gübresiyle hem köylülerinin hem de kendisinin kullandığı kimyasal gübrelere son verdi. Bu işin ticaretini yapmadığını belirten Büyük , amacının kimyasal gübrelerden kurtulmak olduğunu söyledi.



Ramazan Büyük , “Bu işe bir iki yıllık okulda öğretmenimin tavsiyesi üzerine başladım okulum iki yıllık okulum Gazi Osmanpaşa üniversitesi Turhal Meslek Yüksek okulundaki öğretmenim var buradan kendilerinin ellerinden öpüyorum Turan Al burdan onun sayesinde onun tavsiyesi üzerine ve öneri üzerine bu işe başladım çokta memnunum çokta güzel verim alıyorum şuanda bu işi ticari amaç değil ama kendi arsa ve arazilerimde kullanmak için yapıyorum gayette memnunum amacım bu işin ticareti değil dediğim gibi köylülerimize tarım işletmeci arkadaşlarımıza vatandaşlarımıza bu işin ne kadar verimli olduğunu gübreye oranla verimli olduğunu amacım bunu tanıtmak. Zamanla bizim köylülerimiz kimyasak gübreler kullana kullana tarım arazilerimizi resmen kumsallaştırmışlar kumsallık yüzünden yani şuanda verem alamıyoruz bizim tarlamızdan arazimizden buna istinaden bunu ortadan kaldırmak için araştırmalar yaptım solucan gübresinin gayet verili olduğunu öğrendim denedin kendi bizzat gördüm şuanda gayet güzel verim alıyorum. Yaklaşık iki buçuk üç senedir dediğim gibi ben bu işi yapıyorum bu zaman zarfında yüzbin solucanla başladım ilk etapta bu zaman zarfından solucanlarımızın sayısı bir milyona yakın üremesidir çoğalmasıdır solucanların bakımıdır bu zman zarfında tercübelerimi kendim edindim inter netde bu solucan gübresi üzerine bayağı bilği kirliliği var çok araştırmalar yaptım çok inceledim ama bizzat böyle yapıpda kendi gördüğün zaman daha etkili oluyor şu anda gayete güzel yapabiliyorumbaşara biliyorum Solucan gübresi işiyle uğraşanlara tavsiye ederim merakı olanlara dediğim gibi bunu vatandaşımıza tanıtabilmek amacımız vatandaşımız bunu bilsin öğrensin kimyasal gübreleri artık topraklarımıza atmayalım çünkü topraklarımız maf oldu artık perişan oldu onların hastalıklarını gidere bilmek için bire bir solucan gübresi ideal uygun kendi arazimize denedik memnun kaldık verim aldık” diye konuştu.

(AÖ-MAY-



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