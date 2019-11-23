Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
“Öğretmenin Sesi” sosyal medyada büyük beğeni topladı İzle

“Öğretmenin Sesi” sosyal medyada büyük beğeni topladı İzle

Klipten detaylar

( İZMİR )- İzmirli öğretmenlerden ‘Öğretmenler Günü’ için özel klip İZMİR

Kutlay Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 


- İzmir’de yaşayan öğretmenler tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan "Öğretmenin Sesi" klibi sosyal medyada ilgi çekti. 24 Kasım Öğretmenler Günü için İzmir'de öğretmenler tarafından anlamlı bir klip hazırlandı. Yönetmenliğini Ayşe Gündüz ve Filiz Kumlu’nun üstlendiği, söz ve müziğin Çağdaş Sevinç’e ait olan “Öğretmenin Sesi” isimli klip sosyal medyada büyük beğeni topladı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte yer aldığı klip, veliler ve öğrencilerden çok sayıda yorum aldı. Söz ve müziği öğretmenlere ait olan ve paylaşılan klip, bütün öğretmenlere armağan edildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak klip için teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı