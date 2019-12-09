Öğretmenin isteğini Emniyet Müdürü gerçekleştirdi İzle

-Kolilerle okula doğru yürümesi

-Çocukların onları görüp alkışlayıp koşması

-Genel ve detay görüntü

-Kütüphaneye çıkmaları

-Birlikte kitapları dizmeleri

-Öğretmen ve öğrenci ile polislerden görüntü

-Mermer ile röp

-Öğrenciler ile röp

-Öğretmenin yazdığı mektup



( ADANA - ÖZEL)- Köy okulu için emniyet müdürüne mektup yazdı 500 romanı aldı- Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş köy okulunda bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan bir kişi okula yapmaya çalıştıkları kütüphane için kendisine mektup yazarak kitap isteyen öğretmene 500 roman gönderdi- Okula kolilerle polislerin kitap getirdiğini gören çocuklar onları kapıda alkışla karşılayıp sevgi gösterisinde bulundu- Öğretmen Asil Mermer:- "Emniyet müdürünün öğrencilere kırtasiye yardımı yaptığını görünce bende ona mektup yazıp kitap istedim" ADANA



- Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kendisine mektup yazarak destek isteyen öğretmenin görev yaptığı köy okulunun kütüphanesine 500 kitap gönderdi. Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Beydemirli Ortaokulunda bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Asim Mermer, okulun kütüphanesinin olmadığını görünce müdür ile kolları sıvayıp daha önce depo olarak kullanılan bir sınıfı kütüphane yapmaya karar verdi. Deponun fiziki şartları iyileştirildikten sonra kütüphaneye çevrildi. Ancak kütüphane için yeteri kadar kitap bulunamadı. Bunun üzerine Mermer bir televizyonda Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın öğrencilere kırtasiye yardımı yaptığını gördü. Mermer hemen Aktaş'a bir mektup kaleme alarak şunları yazdı: "Sizin öğrencilere yardım ettiğinizi televizyonlardan gördüm. Biz de okula kütüphane kuruyoruz ama yeteri kadar kitabımız yok. Eski ya da yeni ne kadar kitabınız varsa gönderebilirseniz çok sevinirim. Katkı da bulunacağınız her kitap bizim işimize yarar." Mektubu alan Aktaş, toplum destekli polislik şube müdürlüğüne talimat vererek okula 500 roman götürülmesini istedi. Bu talimat üzerine polisler harekete geçerek koliye koydukları kitaplarla okulun yolunu tuttu. Okula giden polisleri ellerinde kolilerle gören çocuklar onları alkışlayarak karşıladı. Kütüphaneye çıkan polis, öğretmen ve öğrenciler el ele vererek romanları raflara dizmeye başladı.

Öğrenciler bir taraftan da hemen kitapları okumaya başladı.

Polis memuru öğrencilere her hafta bir kitap bitirmeleri tavsiyesinde bulundu. Asim Mermer, 7 yıllık öğretmen olduğunu bu okula tayini çıktığında ilk önce kütüphaneye baktığını ancak olmadığını görünce üzüldüğünü bu nedenle hemen kütüphane yapmaya karar verdiklerini belirterek, "Kütüphane yaptık ancak içinde çok kitabımız yoktu. Ben de televizyondan Zafer Aktaş'ın öğrencilere yardım ettiğini gördüm. Ona bir mektup yazarak kitap istedim o da sağolsun bize gönderdi. Şimdi hem biz hem de çocuklar çok mutlu" dedi.

Öğrenciler ise Aktaş'ın kitap göndermesinden çok mutlu olduklarını artık okuyacak bir çok romanları olduğunu söyledi.



Polis ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.



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