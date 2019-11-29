Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğretmenin hayali gerçek oldu ‘Edebiyat Sokağı’ projesi hayat buldu

Öğretmenin hayali gerçek oldu ‘Edebiyat Sokağı’ projesi hayat buldu

- Edebiyat Sokağından detay ve genel görüntüler

Öğretmenler Fen Bilimleri Öğretmen Kitaplık Öğrenciler 

-- Öğretmen ve öğrenci röportajları

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt'ta, Milli İrade Anadolu Lisesi’nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muharrem Daştan, öğrencilerin edebiyatla iç içe olması için 3 yıldır hayalini kurduğu ‘Edebiyat Sokağı’ projesini hayatiyete geçirdi. 1 yıllık çalışmanın ardından okulun birinci katının koridor duvarlarına ve merdivenlerine 'Divan, Tanzimat, Servet-i Fünun, Çağdaş Türk Dünyası ile Batı Edebiyatı' gibi dönem ve toplulukların birbirinden güzel örnekleri işlendi. Çeşitli şair ve yazarların fotoğrafları, şiirleri, edebi kişilikleri ve sözlerinin yazılı olduğu materyaller duvarlara asıldı. Okulun koridoru, tavan resimleri, levhalar, banklar, çiçekler ve sokak lambalarıyla donatıldı, bir köşesine de kitaplıklar yerleştirildi, ‘Kitap Okuma Köşesi’ oluşturuldu. Projenin maliyeti ise 'Bal Gibi' adı altında yayımlanan derginin satışından elde edilen gelirle karşılandı. Öğrencilere edebiyatı sevdirmeyi amaçladığını anlatan Muharrem Daştan, "3 yıldır bu proje benim hayalimdi. Geçen sene çıkardığımız 'Bal Gibi' adlı okul dergisinden elde ettiğimiz gelirle ve okulumuzun da katkılarıyla bu eğitim-öğretim yılında 'Edebiyat Sokağı’nı açtık. Tek amacımız; öğrencilere edebiyatı sevdirmek ve onlara ilham kaynağı oluşturmak. Öğrencilerimiz, bu sokak sayesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda karşılarına çıkabilecek yüzlerce edebiyat ve Türkçe sorusunu yapabilecek. Bu proje Bayburt’ta bir ilk oldu ve umarım bütün okullara da örnek olur. Ayrıca okulun diğer koridorlarında da tarih sokağı, coğrafya sokağı, fen bilimleri sokağı olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimiz de projeden oldukça memnunlar. Güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.
Proje sayesinde edebiyatla iç içe olduklarını belirten öğrenciler ise öğretmenlerine teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
TEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve CevaplarTEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve Cevaplar
YGS 2013 Soru ve CevaplarıYGS 2013 Soru ve Cevapları
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı