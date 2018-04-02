Öğretmenin erkek öğrenciye toka taktığı iddiası aileyi kızdırdı

-baba Osman Körpınar'ın açıklaması

-Gökçeada İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Konyar'ın okul bahçesinde konuşması



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de bir erkek öğrencinin saçına toka takan kadın öğretmene, öğrencinin ailesi tepki gösterdi. Olay 4 gün önce Çanakkale’nin Gökçeada İlçesi’nde eğitim ve öğretime devam eden Gökçeada Ortaokulu’nda meydana geldi. İngilizce Öğretmeni Gülsüm Uysal, 6’ncı sınıf öğrencisi Emre Körpınar’a(12) saçları uzun diye toka taktı. Yaşanan bu durumu duyan Emre Körpınar’ın babası Osman Körpınar(48), okula giderek öğretmene tepki gösterdi. 30 Mart Cuma günü sabah saatlerinde diğer arkadaşlarıyla birlikte okula girmeye hazırlanan Emre Körpınar’a İngilizce Öğretmeni Gülsüm Uysal tarafından saçı uzun olduğu gerekçesiyle durdurularak saçına toka takıldı. Aynı saatlerde öğrenci Emre Körpınar’ın annesi Türkan Körpınar’da okula bağışlamak için geldiğinde yaşanan bu durumu gördü. Okulun bahçesinde tüm öğrencilerin gözleri önünde böyle bir olayın yaşanmasına üzülen Türkan Körpınar durumu eşi Osman Körpınar’a bildirdi. Daha sonra okula gelen Osman Körpınar, oğluna bu tür davranışta bulunan İngilizce öğretmeni Gülsüm Uysal'a tepki gösterdi. “Hayretler içinde kaldım” Anne Türkan Körpınar oğluna yapılan davranışın kabul edilebilir bir davranış olmadığını belirterek, “Cuma sabahı bayrak bağışı için okula gittiğimde gördüğüm manzara karşısında hayretler içinde kaldım. Oğlum bütün okulun karşısında toka takılmış vaziyette duruyordu. Bu olaya dayanamadım ve eşimle paylaştım. Biz davamızın sonuna kadar peşindeyiz" dedi.

“400 kişinin önünde böyle şakalaşma mı olur?” Baba Osman Körpınar ise; “Ben sadece oğluma tokayı kimin yaptığını sordum. Bana İngilizce öğretmeninin taktığını söylediler. Bende İngilizce Öğretmeniyle görüşmeye çıktım. 'Siz mi taktınız' dedim. 'Evet, ben taktım. Biz şakalaşıyorduk, eğleniyorduk. Kötü bir amaç yoktu' dedi.

Ama olay bize çok ters geldi. 400 kişinin karşısında çocuğu dikip, şakalaşmak, eğlenmek nasıl oluyor. Biz hayretlere düştük. Şaşırdık. Okul yönetimi de bize çok ters davrandı. Tabi bende o sinirle haliyle onlara bağırdım. Hakarette bulundum. Ama kesinlikle darp olayı olmadı. Yani hakarette bulunduğum için kendilerinden özür dilerim. Aynı şeyi zaten kendilerinden bekliyorum. Çünkü onlarda bana bağırdılar. Olay bu şekilde gerçekleşti. Sonra kendileri suç duyurusunda bulunmuşlar. Haklı onlar, suçlu biziz gibisinden. Bu şekilde süreç devam ediyor" diye konuştu.

“Çok sert bir şekilde yumruğumuzu masaya vurmasını biliriz” Gökçeada İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Konyar, okul bahçesinde yaptığı konuşmada İngilizce Öğretmeni Gülsüm Uysal'a velilerin sosyal medya üzerinden linç girişimi başlattığını belirterek, “Cuma günü okulumuzda münferit bir olay yaşandı. Biz haklıyı, haksızı aramanın derdinde değiliz. Biz haksızsak zaten hesabını vereceğiz. Amma, herkes şunu iyi bilsin, bu bir veliye gelip okulu basıp, terör estirme hakkı asla vermez. Biz bunu asla kabul emiyoruz. Daha da çirkin olanı, yine bu velilerimizin sosyal medya da bir linç kampanyaları başlatmaları. Daha da kötüsü ben 20 yıldır burada çalışıyorum. Maalesef adada yaşayan vatandaşların çanak tutması. Arkadaşların hiç biri yalnız değil. Biz biriz. Biz çok güçlüyüz. Arkadaşlar, gerektiği zaman çok sert bir şekilde yumruğumuzu masaya vurmasını biliriz. Bunu herkes iyi bilsin. Ayağını denk alsın" şeklinde konuştu.



