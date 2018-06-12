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12 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Öğretmenevi inşaatında beton kalıpları çöktü

Öğretmenevi inşaatında beton kalıpları çöktü

Çöken kalıptan görüntü

İnşaat Alanı Kütüphane Öğretmen Öğretmenevi 

-Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve Belediye Başkanı Ahmet Yıldız bilgi alması

( KONYA )- Konya’nın Kulu ilçesinde öğretmenevi inşaatında çökme oldu KONYA

- Konya’nın Kulu ilçesinde yapımı devam eden öğretmenevi inşaatında beton atıldığı sırada kalıplar çökerken, kalıp üzerinde kimsenin olmaması olayın boyutlarının büyümesini engelledi. Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Otogar yanında bulunan 22 Mayıs tarihinde 3 bin metrekare alanda yapımı başlayan Öğretmenevi ve kütüphaneden oluşan inşaatın birinci kat tabla betonu beton atıldığı sırada çöktü. Çökme esnasında beton üzerinde hiç kimsenin bulunmaması olayın daha da büyümesini önledi. Olayın duyulmasının ardından inşaat alanına gelen Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ve Belediye Başkanı Ahmet Yıldız çöken bölümde incelemelerde bulunarak görevlilerinden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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