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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Öğretmen ve öğrencilerden sokak köpeklerine mama desteği - KÜTAHYA İzle

Öğretmen ve öğrencilerden sokak köpeklerine mama desteği - KÜTAHYA İzle

- Köpeklerin görüntüsü - Öğrenci ve öğretmenlerin gelişi - Köpeklere mama verme görüntüsü - Detay Görüntüler - Öğretmen Uğur Kalyoncu'nun konuşmasıÖğretmen ve öğrencilerden sokak köpeklerine mama desteği - Kütahya 'da bir grup öğretmen ve öğrenci, Domaniç - İnegöl karayolundaki sokak köpeklerini beslediKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde bir grup hayvansever öğretmen ve öğrenci, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerini besledi.Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri bir araya gelerek, Domaniç - İnegöl karayolunda bulunan sokak köpeklerine mama götürdü.Organizasyonu yapan Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü öğretmeni Uğur Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Haftanın en az üç günü buraya öğretmenlerle ekmek, makarna, et ve kemik parçaları getirdiklerini ifade eden Kalyoncu, daha sonra öğrencilerin de kendilerine katıldığını belirtti.
Kalyoncu, ilçeye yakın bir mevkide besledikleri sağlık durumu kötü olan 2 köpeğin destek alınca toparlandığını anlatarak, şöyle devam etti:"Okul sadece meslek, matematik, fizik, kimya öğrenilen yer değildir. Biz burada farklı şeyleri de öğretmenin peşindeyiz. Her akşam haberlerde insanların hayvanlara şiddetini izliyoruz. Hayvanlara merhametle yaklaşalım. İnsanlar korkuyor köpeklerden, saygı duyuyorum. Sürekli gelip gidiyoruz biz buraya, hiç köpek saldırmadı. Burada insanlar arabalarıyla gelip köpekleri besliyor. Onlarca köpek insanların etrafında toplanıyor ama bir tanesi bile saldırmıyor."Öğrenci Kerem Karaman da "Öğretmenlerimiz daha önce sürekli geliyorlarmış. Bunu öğrenince birlikte gelmeye karar verdik. Çok güzel oldu bizim için, insanların köpeklere ve hayvanlara merhametli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler Farkındalık Öğretmen Sokak Köpekleri Öğrenciler 

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