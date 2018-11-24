Öğretmen ve öğrencilerden Öğretmenler Günü klibi



- Zonguldak Alaplı'da okullarda görev yapan öğretmen ve öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Benim adım Öğretmen" klibini çektiler. "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla öğretmenlerine farklı bir hediye sunmak isteyen öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler kamera karşısına geçti. 3 Haftada hazırlanan klipte öğretmenler, "Benim adım Öğretmen" şarkısı seslendirdi. IMKB Anadolu Öğretmen Okul Müdürü Ersin Güler yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğrencilerin, öğretmenlere yönelik esprili şekilde çalışma yaptığını belirterek, klibin öğretmen ve öğrenciler tarafından 3 hafta çalışılarak hazırlandığını söyledi.





