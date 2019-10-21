Öğretmen ve öğrencilerden Mehmetçik'e asker selamlı video - KARS
- Şehit Turgay Salgar İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerin yaptığı video klibiÖğretmen ve öğrencilerden Mehmetçiğe asker selamlı video - Kars 'ta bir ilkokul ile anaokulu öğrencileri ve öğretmenler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe moral ve destek amaçlı asker selamı verdikleri video hazırladıKARS (AA) - Kars 'ta şehit isminin verildiği ilkokul ile anaokulundaki öğrenci ve öğretmenler, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçik için asker selamı verdikleri video hazırladı.Merkeze bağlı Ölçülü köyünde 2007 yılında şehit olan Piyade Komando Çavuş Turgay Salgar'ın isminin verildiği Şehit Turgay Salgar İlkokulu ile Anaokulundaki öğrenci ve öğretmenler, harekatta görevli Mehmetçiğe destek amacıyla "Bu Vatan Kimin" adlı şiirin seslendirildiği video hazırladı.Şehit Salgar'ın fotoğrafının da yer aldığı videoda öğrenci ve öğretmenler, sınıflarda asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi.
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