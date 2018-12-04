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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Öğretmen ve öğrenciler 'minik elleri' ısıttı - MARDİN

Öğretmen ve öğrenciler 'minik elleri' ısıttı - MARDİN

Öğretmen ve öğrenciler "minik elleri" ısıttı - MARDİN - Öğretmen ve öğrenciler "minik elleri" ısıttı - Okuldan detay - Öğrencilerden detay - Öğretmen ve öğrencilerin okula yardım getirmesi - Yardımların dağıtılması - Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Berhuni'nin konuşması - Öğrencilerden Doğan Kaymaz'ın konuşması - Meydanbaşı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Seda Pilgir'in konuşmasıÖğretmen ve öğrenciler "minik elleri" ısıttıMARDİN (AA) - Mardin 'de bir lise tarafından hayata geçirilen projede, öğretmen ve öğrenciler el ele verdiler, aldıkları kışlık giysileri bir köy okulundaki öğrencilere ulaştırdılar.Merkez Artuklu ilçesindeki Meydanbaşı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan "Minik Eller Üşümesin Projesi"ne öğretmenler maaşları, öğrenciler de harçlıklarıyla katkı sundu.Toplanan paralarla alınan bere, atkı, eldiven, bot ve montlar, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Berhuni, öğretmenler ve öğrenciler tarafından Yaylacık İlkokulu'nda okuyan 60 öğrenciye dağıtıldı.Öğrenciler kendilerine bu desteği sunan herkese teşekkür etti.İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Berhuni, yaptığı açıklamada, sene başından bu yana hazırlanan sosyal sorumluluk projelerinden birini daha hayata geçirdiklerini belirtti.
Öğretmen ve öğrencilerin kendi çabalarıyla ve katkılarıyla aldıkları kışlık giysilerin bu okula ulaştırılmasıyla iki okul arasında kardeşlik köprülerinin kurulduğunu dile getiren Berhuni, projeye katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Meydanbaşı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Seda Pilgir, projeyi duyurduklarında öğrencilerin büyük mutlulukla harçlıklarını biriktirdiğini anlatarak, köydeki kardeşlerine yardım ulaştırmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.
"Onların bir gülümsemesi dünyaya bedel. Biz de bu mutluluğa ortak olduğumuz için çok sevindik. Amacımız öğrencilerimizin sosyal duyarlılığını artırmaktı." diyen Pilgir, bu amaca ulaştıklarını vurguladı.Projeye destek sunan öğrencilerden Doğan Kaymaz, arkadaşlarıyla para toplayarak köy okulundaki öğrencilere kışlık giysi aldıklarını belirterek, giysileri dağıttıkları çocukların gözlerindeki sevincin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.

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