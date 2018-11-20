Öğretmen ve kızını 'Kahraman' ev sahibi kurtardı - MUĞLA İzle
Öğretmen ve kızını "Kahraman" ev sahibi kurtardı - MUĞLA - Öğretmenin zarar gören evinden görüntüler - Eşyalardan detaylar - Özlem Berina Alparslan ile röportaj - Ev sahibi Kahraman Akay ile röportaj - DetaylarÖğretmen ve kızını "Kahraman" ev sahibi kurtardı - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde 22 yıllık ilkokul öğretmeni Özlem Berina Alparslan ile üniversite öğrencisi kızı, sel suları dolan evlerinden canlarını son anda kurtardı - Alparslan:"Bize, 'Kapıyı açmazsanız, içeride boğulacaksınız' dediler. Biz de evin koridorunda beklemek istedik ancak kütükler ve sular üzerimizden geçti. Bahçedeki masanın üzerine çıktık ve bizi ev sahibimiz Kahraman Akay bir şekilde duvardan çıkartarak kurtardı. Kızım suya kapılıyordu, onu zor tuttuk aldık. Çok kötü bir facia yaşadık" - "Bodrum'da bir altyapı sorunu var. Gerekli tedbirlerin alınmadığını düşünüyorum. Daha önceki selde de yeni aldığım motosikletimi kaybetmiştim"MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 22 yıllık sınıf öğretmeni ve üniversite öğrencisi kızı, sel sularıyla adeta göle dönen evlerinden son anda kurtuldu.Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'nde yaşayan Umurça İlkokulu öğretmenlerinden 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Özlem Berina Alparslan, aniden bastıran sel sularına, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyan ve hafta sonu kendisini ziyaret için gelen kızı 19 yaşındaki Doğa Güney ile birlikte yakalandı.Evlerinin yanındaki istinat duvarının çökmesiyle yağmur suları evlerine dolan anne ve kızı, boğulmaktan son anda kurtuldu. - "Duvarları yumrukladım"Özlem öğretmen, yaşadıkları korku dolu anları AA muhabirine anlatırken, tek başına büyütmeye çalıştığı kızını ölümden son anda kurtardıklarını söyledi.
Sel olayının yaşandığı gece kızıyla sohbet ettikleri için geç yattıklarını ifade eden Alparslan, "Çok yağmur yağıyordu ve ben sabah 05.30 gibi uyandım. Kalktığımda evin büyük bölümü ve banyo suyla doluydu. İçeriye inanılmaz bir su doldu. Hemen kızımı uyandırdım ve duvarları yumruklayarak komşularımı kaldırmaya çalıştım." dedi. - "Çok kötü bir facia yaşadık"Zor durumda olduklarını ve kendilerine dışarıdan yardım etmeye çalışıldığını anlatan Özlem Berina Alparslan, şöyle konuştu:"Bahçemiz suyla dolmuştu. Sular kapıdan içeriye giriyordu. Bize, 'Kapıyı açmazsanız, içeride boğulacaksınız' dediler. Biz de evin koridorunda beklemek istedik ancak kütükler ve sular üzerimizden geçti. Bahçedeki masanın üzerine çıktık ve bizi ev sahibimiz bir şekilde duvardan çıkartarak kurtardı. Kızım suya kapılıyordu, onu zor tuttuk aldık. Çok kötü bir facia yaşadık. Hiç kimsenin yaşamasını istemem. Canımızı çok zor kurtardık. Allah çocuğumu bana bağışladı. Bir tek varlığım o. Onu yalnız büyüttüm, çok zor günler geçirdik. Bu yaşadıklarımızı çok zor atlatacağım."Evdeki tüm eşyalarının su altında kaldığını belirten Alparslan, üzerine giyecek kıyafeti bile komşularından temin ettiklerini ifade etti. Belediye yetkililerini aradıklarını belirten Özlem Berina Alparslan, "Belediye ve itfaiye ekipleri ancak öğlen gelebildi. Bodrum Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü ziyaretimize geldi. Bana yardımcı olacaklarına inanıyorum. Çünkü biz büyük bir aileyiz." diye konuştu. - "Çok daha kötü şeyler olabilirdi"Bodrum'da yaşam şartlarının zor olduğuna dikkati çeken Alparslan, şunları söyledi:"Evimdeki eşyalarımın tamamı sular altında kaldı ve kullanılamaz halde. En ufak bir eşya bile ciddi para. Bodrum çok güzel bir yer ancak hayat şartları ve kiralar oldukça pahalı. Ben yıllardır tek başıma direniyorum ve üniversitede bir çocuk okutuyorum. Tek başına yaşam çok zor. Şükür sağlıklıyız, çok daha kötü şeyler olabilirdi. Şu an ön planda olan eşya değil ama bundan sonra nasıl bir yaşam bizi bekliyor, ben de bilmiyorum. Şu anda kaymakamlığın desteğiyle Bodrum Öğretmenevi'nde kalıyorum." - İkinci kez sel mağduru olduDaha önce ilçede yaşanan sel felaketinde de motosikletinin selde kaybolduğunu aktaran Özlem Berina Alparslan, "Bodrum'da gerçekten bir altyapı sorunu var. Gerekli tedbirlerin alınmadığını düşünüyorum. Daha önceki selde de yeni aldığım motosikletimi kaybetmiştim. O zaman eve çok su girmemişti ancak yan bahçedeki istinat duvarı çökünce bütün su 7 yıldır yaşadığım evime doldu. Biz çok ucuz atlattık. Umarım bundan sonra belediye gerekli tedbirleri alır." ifadelerini kullandı. - "Başvurumuza rağmen dereyi ıslah etmediler"Alparslan'ın ev sahibi Kahraman Akay da evinin yakınındaki derenin ıslah edilmesi için komşularıyla birlikte daha önce birçok kez belediyeye dilekçe verdiklerini ancak gerekli tedbirlerin ve dere ıslah çalışmasının yapılmadığını savundu.