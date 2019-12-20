Öğretmen sosyal medyadan talep etti, öğrencilere tatlı yağdı

-Öğrencilerden görüntü

-Öğrencilere sırayla tatlı ikramı yapılmasından görüntü

-Öğrencilerin sınıfından görüntü

-Öğretmenlerden görüntü

-Mehmet Altunbay röportajı

-Fatma Süren röportajı

-Zeynep Memiş röportajı



( DİYARBAKIR - ÖZEL)- Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Bahşiler TYSD Atatürk İlkokulu öğretmeni Fatma Süren, sosyal medya hesabı üzerinden Sıtkı Usta ile iletişime geçti- Öğrencilere tatlı ikramı talep edilmesinin ardından kolları sıvayan ekip, araçlara yükledikleri tatlıları öğrencilere dağıttı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Bahşiler TYSD Atatürk İlkokulu öğretmeni Fatma Süren, sosyal medya üzerinden öğrencilere tatlı getirmeleri için Sıtkı Usta yetkilileri ile iletişime geçti. Talebi geri çevirmeyip kolları sıvayan ekip, araçlara yükledikleri tatlıları köy okuluna götürüp öğrencilere dağıttı.

Yaklaşık 200 öğrencisi bulunan Bahşiler TYSD Atatürk İlkokulu’nda görevli öğretmen Fatma Süren, öğrencilerin yüzünü güldürmek için okul müdürüyle birlikte sürpriz hazırlığı yaptı. Fatma Süren, Tatlıcı Sıtkı Usta’ya, sosyal medya hesabından ulaşarak öğrencilerine tatlı ikram etmesini talep etti. Bu çağrıyı karşılıksız bırakmayan Sıtkı Usta yetkilileri, kolları sıvayarak çalışma başlattı. Tatlıcı Sıtkı Usta işletmecilerinden Mehmet Altunbay, yaklaşık 200 kişilik tatlı hazırlatıp personelleriyle Diyarbakır’dan yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki köy okulunun yolunu tutarak öğrencilere sürpriz yaptı. “Çocukların gözlerindeki sevinç insana mutluluk veriyor” Sıtkı Usta işletmecilerinden Mehmet Altunbay, sosyal medya hesapları üzerinden Fatma öğretmenin kendilerine ulaştığını söyledi.



Altunbay, “Öğretmenimiz, ‘Okuldaki öğrencilere tatlı ikram edebilir misiniz ’dedi.

Biz de Sıtkı Usta ailesi olarak tabi neden olmasın dedik. Diyarbakır’a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki okulda yaklaşık 150, 200 öğrenciye tatlı ikram etmeye geldik. Buna vesile olan okul müdürümüze ve Fatma hocamıza teşekkür ederiz. Çocukların gözlerindeki sevinç bile insana bir mutluluk veriyor. Bu duruma vesile olan Fatma hocama özellikle teşekkür ederim” dedi.

Fatma Süren de, desteklerinden dolayı Mehmet Altunbay’a teşekkür etti. Müdürleri sayesinde bir şeyler yapmayı becerdiklerini belirten Süren, “Biz burada bir ekibiz sonuçta. Tek başıma bir şey yapmıyorum. Böyle bir ekipte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir diğeri çocukları oraya götürmekten ziyade Sıtkı Ustayı getirmek, böyle bir havayı solutmak hem de çocuklarımızın onu yaşaması bizim için ayrı bir mutluluktu. Bugün çocukların gözlerindeki ışıltı bize yetti. Umarım böyle projeler daha çok gelişecek. Birçok öğretmenimize de örnek olacaktır. Gerisi gelir diyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden Zeynep Memiş, tatlı ikramından dolayı mutlu olduklarını belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. (RK-YRT-



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