Öğretmen öğrenciye şiddet uyguladı

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( SİİRT )- Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen’in işine son verdi SİİRT



- Siirt’in Pervari ilçesinde ücretli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi N.T. adlı öğrenciye uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenin işine son verdi. Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki ilkokulda ücretli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.'nın, saçını uzun gördüğü N.T., adlı öğrencisine uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Burcu Fehime A.'nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü.

Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Burcu Fehime A.'nın görevine son verildiği öğrenildi.



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