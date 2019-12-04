Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğretim görevlisi 5’inci kattan atlayarak intihar etti

Öğretim görevlisi 5’inci kattan atlayarak intihar etti

Hastaneden ve morgdan görüntü

İlk Müdahale Başsağlığı Öğretim Görevlisi Öğrenciler Irak 

-Üniversiteden detay görüntü
-Ölen hocanın fotoğrafı

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi görev yaptığı binanın 5 katından atlayarak canına kıydı. Akademik kariyeri başarılarla dolu olan genç akademisyenin neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.Edinilen bilgiye göre, Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsündeki Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının en üst katından kendini boşluğa bırakan Tıbbı Hizmetler ve Teknikleri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğretim görevlisi Dr. Güneş Günay Sezer (35) beton zemine çakıldı. Öğrencilerin ve diğer çalışanların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği belirlendi.Cumhuriyet Savcısı incelemesinin ardından akademisyenin cansız bedeni otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Akademik hayatında birçok ödül alan akademisyenin mesai arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Üniversite başsağlığı ilanı yayınladıÖte yandan yaşanan olay sonrası Bartın Üniversitesi Rektörlüğü başsağlığı ilanı yayınlayarak, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı