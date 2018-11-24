'Öğret'meyi 'ömürlük meslek' yapan emekli öğretmenler İzle

-Simit tezgahı ve çevresinde detay görüntü

-Öğrenci alışverişi



( İZMİR -ÖZEL)...Emekli öğretmenler açtığı simit tezgahında öğrencilere tecrübelerini anlatıyor- Emekli öğretmenler mesleği bıraktı; 'öğretmeyi' bırakmadı İZMİR



- 25 yıl Anadolu'nun çeşitli yerlerinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve daha sonra emekli olan Cengiz Yıldız, kendisi gibi öğretmen arkadaşıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi girişinde açtıkları simit tezgahı ile öğretmen adayı öğrencilere satış yapıyor. Öğretmenliği ömürlük meslek haline getiren ve burada öğretmen adaylarına hem gevrek veren hem de onlarla tecrübelerini paylaşan Yıldız ve arkadaşı, ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz simit de veriyor. İzmir’de yaşayan emekli sınıf öğretmeni Cengiz Yıldız, 25 yıl boyunca Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görev yaparak öğrenci yetiştirdi. Emekli olduktan sonra da meslekten kopamayan Yıldız, kendisi gibi emekli öğretmen arkadaşı ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi girişinde simit satmaya başladı.

Burada öğretmen adayı öğrencilerle yeniden buluşan Yıldız, mesleğindeki tecrübeleri genç öğretmen adayları ile paylaşıyor, onların sorunlarını dinliyor. Özellikle son sınıf öğrencilerini öğretmenlik mesleği konusunda bilgilendiren Yıldız, motivasyonlarının arttırılması içinde mücadele veriyor. Mesleği bıraktılar ama öğretmeyi bırakmadılar Öğretmen adaylarının en çok atanamama ve gelecek kaygısı yaşadıklarını dile getiren Yıldız, onların rahatlaması için arkadaşı birlikte tabure koyup, küçük bir kedi evi de oluşturdu. Dileyen öğrenci burada gevreğini poğaçasını yiyebiliyor. Eğitim fakültesi girişinde gevrek satmaktan büyük keyif aldığını söyleyen Yıldız, "Kendimi görev yaptığım okulun bahçesinde gibi hissediyorum; öğretmenlik sadece okulun bahçesinde geçerli bir meslek değildir. Öğretmenlik sokakta her yerde geçerli bir meslektir. Bizlerin de emekli öğretmen olduğunu öğrenen öğrencilerin yaklaşımı ve 'günaydın öğretmenim' demesi beni çok mutlu ediyor. Sabahın ilk ışıklarında öğrencilerin okula gidişini tekrar izleme imkanına sahip oldum bu işi yaparak. Eğitim gören öğretmen adayları en çok ekonomik zorluklardan ve yurt sorunlarından serzenişleri oluyor. Onun haricinde devam eden sınavlar, 4'üncü sınıf öğrencilerinin okul bitmese ne olacak kaygısı oluyor. Biz de onlara mümkün olduğu kadar hayatı kucaklamaları gerektiğini, hiç bir zaman inançlarını yitirmemelerinin inançla ve sağlıklı bilgi birikimi ile mezun olduktan sonra sınavlarda başarılı olabileceğini aktarıyoruz" dedi.

Öğrenciler için askıda gevrek uygulaması da başlattıklarını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti: "Askıda ekmek uygulaması gibi bu uygulamamız. Maddi durumu el verişli olan kişiler gevrek alıyor. Bizde poşette koyup ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırıyoruz".

