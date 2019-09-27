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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar'ın davası bugün görüldü

Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar'ın davası bugün görüldü

genel ve detay

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Öğretmen Sivil Toplum Öğrenciler 

-levent şenel'in konuşması
--ARŞİV-

( ANKARA )- Mahkeme, davayı 29 Kasım 2019'a erteledi ANKARA

- Ankara’da özel bir üniversitede araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesiyle ilgili davanın ilk celsesi bugün Ankara Adliyesinde görüldü.
Mahkemeye birçok sivil toplum örgütü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Mahkeme sonrasında öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel açıklamalarda bulundu. Şenel, ”Bugün burada gencecik ömrünü adaletle mücadeleye adamış, bütün ömrünü haklının hakkını haksıza yedirmemeye adamış ve bu yolda canını vermeye adamış eğitimcinin eşi olarak bulunuyorum. Bu duruşmada gurur ve şerefle hazır bulunduk. Dava süresi devam ettiği için fazla detaya girmeyeceğim. Sanık tarafı akla sıkmayan bir iftira atmıştır. Ceren hoca ömrünü hukuka öğrencilere adamış bir öğretmendir. Yargılama sonucunda en adil kararı verileceğine inanıyoruz. Geriye baktığımızda Ceren hoca bu caniyi bu toplumdan kurtarmıştır” dedi.
Dava ertelendiMüşteki avukatı Arslan, sanığın annesinin FETÖ'den ihracıyla ilgili maktulenin ve eşinin dahli olup olmadığının araştırılmasını istedi. Mahkeme, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Göksu'nun katılma talebinin kabulüne, beyanda bulunmaları için taraflara süre verilmesine ve bazı belgelerin temini için Çankaya Üniversitesine müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, davayı 29 Kasım 2019'a erteledi.
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