Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrencinin okul servisinden düştüğü iddiası - MANİSA

Öğrencinin okul servisinden düştüğü iddiası - MANİSA

- Baba Turhan Kırmızıkaya'nın konuşması - Amca Hakim Gülüm'ün konuşması - Adalet Sarayı binası Manisa 'da öğrencinin okul servisinden düştüğü iddiası - Yunusemre ilçesinde okul servis kapısının açılması sonucu araçtan düştüğü öne sürülen çocuğun ailesi, şoför ve firma hakkında şikayetçi olduMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde, seyir halindeki okul servisin kapısının açılması sonucu yola düştüğü iddia edilen 13 yaşındaki Emirhan Kırmızıkaya'nın ailesi, şoför ve firma hakkında suç duyurusunda bulundu.Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Mahallesi'nde yaşayan Kırmızıkaya, 20 Mart'ta Keçiliköy Mahallesi'ndeki 10 Ekim Ortaokuluna gitmek için bindiği A.İ.B'nin kullandığı 45 J 0396 plakalı öğrenci servisinin kapısının yolculuk sırasında açılması sonucu araçtan düştü. Yakınları tarafından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürülen Kırmızıkaya, hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edildi.Baba Turhan Kırmızıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan sonra jandarmaya giderek şikayetçi olduklarını bildirdi.Kırmızıkaya, "Bugün de şoför ve firma hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunduk. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Çocuğumun başı yarıldı, dikiş atıldı. Sağ kolu çatladı. Dizi soyulmuş durumda. Kendisi şu an evde, okula gitmiyor. Köyümüze gelen servis tek olunca kalabalık oluyor ve kapı birden açılıyor, çocuğum da düşüyor. İlla benim çocuğum değil, başka çocuk da düşebilirdi." diye konuştu.
Gözaltına alınan şoförün savcılıktaki işlemlerinin ardından, serbest bırakıldığı öğrenildi.

Okul Servisi Alabalık Öğrenci Servisi Suç Duyurusu Avcılık 

İlgili Foto Galeriler
Kayseri Bünyan'da korkunç kaza!Kayseri Bünyan'da korkunç kaza!
Kütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralıKütahya Tavşanlı'da feci kaza: 1 ölü 14 öğrenci yaralı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı