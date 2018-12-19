Öğrencinin isteğini kırmayan kadınlar Mehmetçiklere 500 boyunluk ördü Haberi

-Halime Gül'ün açıklamaları

-Usta Öğretici Firdevs Şahin'in açıklaması

-Örülen boyunlukların kolilenmesi



( ÇORUM )- Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören kadınlar, Mehmetçiğin yanında oldukları mesajını verdi- İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bugün teslim edilecek 500 boyunluk kahraman Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere önümüzdeki günlerde bölgeye gönderilecek. ÇORUM



- Çorum’da bir öğrencinin isteği üzerine harekete geçen kadınlar sınırda görev yapan kahraman Mehmetçikler için boyunluk ördü. Vatan savunmasında olan askerlerin üşümemesi için ilmek ilmek boyunluk ören Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören kadınlar, Mehmetçiğin yanında oldukları mesajını verdi. İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bugün teslim edilecek 500 boyunluk kahraman Mehmetçiklere ulaştırılmak üzere önümüzdeki günlerde bölgeye gönderilecek.. Proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Zeki Gül’ün eşi Halime Gül, Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Kültür Merkezleri’ndeki 200 kursiyer bayanın projeye destek verdiğini söyledi.



Bu düşüncenin kendilerini çok duygulandırdığını memnun ettiğini anlatan Gül, “Bayanlarımızın Mehmetçiğimizi düşünmesi bizleri çok duygulandırdı. Malzemelerin hepsini kadınlarımız kendisi aldı. Örülen bu bere ve atkıların sınır bölgesindeki askerlerimize gönderilecek. Mehmetçiğimiz her zaman yanındayız. Bu malzemeler İl Jandarma Komutanlığımız aracılığıyla gönderilecek. Emeklerine ve yüreklerine sağlık” dedi.

Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Usta öğreticilerinden Firdevs Şahin, bir öğrencinin Mehmetçiğe boyunluk örülmesi için talepte bulunduğunu belirterek, “Bu istek bir anda büyüdü ve herkes ipini şişini alarak geldi. Askerlerimiz için boyunluk ördü. Askerlerimizin bütün ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanıyor bunun bilincindeyiz. Anneleri olarak, kardeşleri olarak onlar için ördüğümüz bu boyunlukları inşallah kullanırlar. Bizim onlara bir desteğimiz olabildiyse ne mutlu bizlere” diye konuştu.



