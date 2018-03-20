Öğrencinin çektiği şut öğretmeni hastanelik etti İzle

-Başına futbol topu çarpan öğretmenin hastaneye getirilmesi

-Sedyede baygın bir şekilde acil bölümüne götürülmesi

-Hastaneden detaylar

-Okuldan detaylar

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Başına futbol topu çarpan kadın öğretmen hastanelik oldu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’daki bir okulda beden eğitimi dersinde futbol maçı yapan öğrencilerin attığı top öğretmenlerinin başına çarparak hastanelik etti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahalledeki Cumhuriyet İlköğretim Okulunda yaşandı. İddiaya göre, beden eğitiminde bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde futbol maçı yaptı. Karşılıklı maç yapan öğrencilerden birinin kaleye çektiği şut, Suriye uyruklu Beden Eğitimi Öğretmeni Büşra El S.'nin başına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen öğretmen baygınlık geçirdi. Talihsiz öğretmen, okula çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğretmenin beyin sarsıntısı geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası öğrenciler maçı bırakarak sınıfa geçti. (BB)

