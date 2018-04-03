Öğrencilik yıllarından beri pul biriktiriyor - ORDU
- Pullardan detaylar - Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman'ın konuşması Öğrencilik yıllarından beri pul biriktiriyor - Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman, öğrencilik döneminde başladığı pul biriktirme merakından 48 yıldır vazgeçmiyor - Bugüne kadar 2 bin pul toplayan Duman: - "Çevre, endemik bitkiler, meşhur kişiler, bilim adamları, tarihi değerlerimizi anlatan pullar basılıyor. Bu şekilde basılan pullar sayesinde birçok şeyle ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz"ORDU (AA) - Ordu PTT Başmüdürü Şinasi Duman, 48 yıldır biriktirdiği pul koleksiyonuyla dikkati çekiyor.Öğrencilik yıllarında başlayan pul biriktirme merakından vazgeçmeyen Duman, bugüne kadar 2 bin pul topladı.Koleksiyonunu makam odası ve evinde muhafaza eden Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, pullara ilgisinin 1970 yılına uzandığını söyledi.
Ortaokul döneminde pul merakının başladığını anlatan Duman, o zamandan bu yana ilgisinin sürdüğünü ifade etti. Duman, okul döneminde kendisine gelen mektup ve tebrik kartlarının üzerinde yer alan pulları biriktirerek bu işe başladığını belirterek, "Daha sonra bu kurumda çalışmak bizlere nasip oldu. Şu anda yaklaşık 2 bin pulum var. Bu merakımı da imkan verdiği sürece devam ettireceğim." dedi. Biriktirdiği pulların her birisinin ayrı bir konu anlattığına dikkati çeken Duman, "Çevre, endemik bitkiler, meşhur kişiler, bilim adamları, tarihi değerlerimizi anlatan pullar basılıyor. Bu şekilde basılan pullar sayesinde birçok şeyle ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz." diye konuştu. Duman, pul koleksiyonunun çok ilgi gördüğünü, bundan mutlu olduğunu dile getirdi.Kişisel pulların son yıllarda öne çıktığını kaydeden Duman, "Bütün dünyada kişisel pullar artık öne çıkıyor. Ülkemizde de artık kişisel pul basımı PTT Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Kişiler, firmalar ve kuruluşlar kendi pullarını bastırarak kendi gönderileri üzerinde bu pulları kullanabiliyor. Herkese tavsiye ederim." dedi. Pul koleksiyonculuğunu herkese tavsiye eden Duman, "Çok güzel ve zevkli bir uğraş. İnsanları zararlı alışkanlıklardan koruyor." ifadesini kullandı.Şinasi Duman, pulların yanı sıra kartpostal biriktirdiğini de sözlerine ekledi.