Öğrencilerini 2. el bilgisayarlarla internetle buluşturdu - YALOVA Haberi
- Müfettiş Hamdi Girgin İlkokulu - Bilgisayarlı sınıftan detaylar - İlkokul Öğretmeni Hayrullah Tağıl ile röportaj - Okul Müdürü Kartal Tekin ile röportaj - Öğrencilerden detaylar Öğrencilerini 2. el bilgisayarlarla internetle buluşturdu - Yalova 'da, imkanı olmayan öğrencilerine ikinci el bilgisayar temin eden ve maliyetini cebinden karşılaşan ilkokul öğretmeni, kontrollü olarak internetle buluşturduğu öğrencilerinin eğitimi ve dil öğrenimine katkı sağlıyor - Sınıf öğretmeni Hayrullah Tağıl:"Okulumuz dezavantajlı bir okul olduğu için çocuklarımızın evlerinde herhangi bir internet imkanları yok. Bu imkanları kendilerine sunmak, derslerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yaptık" - Okul Müdürü Tekin:"Bu çalışmanın ortaya çıkmasında Hayrullah hocanın fedakarlıkları çok güzel örnek oldu. Umarız bize benzeyen dezavantajlı okullarda da bu iyi bir örnek olur"YALOVA (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Yalova 'da, imkanı olmayan öğrencileri için ikinci el bilgisayar temin eden ve maliyetini cebinden karşılaşan ilkokul öğretmeni, kendi kontrolünde internete giren öğrencilerinin eğitimi ve dil öğrenimine katkıda bulunuyor.Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Müfettiş Hamdi Girgin İlkokulu'nda 10 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Hayrullah Tağıl, evinde bilgisayarı ve interneti bulunmayan öğrencileri için çalışma yaptı.Çevreden ikinci el 14 bilgisayar temin eden ve maliyetini cebinden karşılayan Tağıl, arızası olan cihazları tamir ettirdi. Öğrencilerini, belirlenmiş zamanlarda kontrollü olarak internetle buluşturan Tağıl, onların yabancı dil eğitim programı "DynEd"i kullanabilmeleri için de ortam oluşturdu.4/C sınıfı öğretmeni Tağıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının projelerine destek olmak için çaba gösterdiklerini söyledi.
Tağıl, okul yönetimiyle çalıştıklarını dile getirerek, "Okulumuz dezavantajlı bir okul olduğu için çocuklarımızın evlerinde herhangi bir internet imkanları yok. Bu imkanları kendilerine sunmak, derslerine katkı sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yaptık." dedi. - "Başarımız yükseliyor"Okulda ve okul dışındaki saatlerde ailelerinin bilgisi dahilinde çocukların eğitimi için ortam hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Tağıl, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 'DynEd' diye isimlendirdiği İngilizce eğitim programımızda bir eksikliğimiz olduğunu gördük. Çocuklarımızın daha iyi bir seviyeye gelmesi için İngilizce öğretmenimizle böyle bir çalışmayı planladık." diye konuştu. Tağıl, yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:" Yalova 'daki bütün okullar arasında 14. sıraya yerleştik 'DynEd' kullanımında. 56 okul arasında bu başarıyı çocuklarımız sayesinde elde ettik. Halen daha başarımız yükseliyor. Her hafta bizim sitemize gelen verilerle bunu takip ediyoruz. En başarılı birinci ve ikinci çocuğumuza bisiklet vermek koşuluyla çalışmalarını daha hevesle yapmaları için teşvik edeceğiz. Bisikletlerimiz hazır. 23 Nisan'da ödüllerini kendilerine takdim edeceğiz."Öğrencilerin internette bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğrenmelerini sağladıklarını anlatan Tağıl, "Şu anda çok rahat bir şekilde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalını kullanarak ödevlerini yapabiliyorlar. EBA kullanımında da Yalova 'nın yükselmesinde katkılarımızın olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Tağıl, bilgisayarların okula kazandırılmasında okul yöneticileri ve meslektaşlarının yardımlarının büyük olduğuna da değinerek, gelecek yıl başarılı olan öğrencilere bilgisayar hediye etmeyi planladıklarını aktardı. - Müdür Tekin: "Bilişim oku yazarlığı çok önemli"Okul Müdürü Kartal Tekin de sınıf öğretmeni Hayrullah Tağıl'ın, bilgisayar ve interneti olmayan öğrencilerin "DynEd" ve "EBA" portalıyla ilgili çalışmalarda sorun yaşadıklarını tespit ettiğini söyledi.
Tağıl'ın kendi maddi imkanlarını kullanarak şu ana kadar 14 laptop ve kulaklık temin ettiğini belirten Tekin, şunları dile getirdi:"İngilizce öğretmenizle oturduk, bir çözüm ortaklığı yaptık. 'DynEd'de ilimizde skor elde ettik. Çocuklarımız şu anda İngilizce ile ilgili son derece güzel çalışmalar yapıyorlar. 'DynEd' sistemini çok güzel kullanıyorlar. EBA'da son derece faydalı çalışmalar yapıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabii bu çalışmanın ortaya çıkmasında Hayrullah hocanın fedakarlıkları çok güzel örnek oldu. Umarız bize benzeyen dezavantajlı okullarda da bu iyi bir örnek olur."Yeni müfredat ile "bilişim okur yazarlığı"nın çok önemli hale geldiğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:"Bilişim okur yazarlığı, çocuklarımız için bu çağda olmazsa olmazlardan bir tanesi. 14 laptop ile sadece bu sınıftaki öğrencilerimiz değil, okulumuzdaki birçok ilgi ve ihtiyaç duyan sınıflardaki öğrencilerimiz de faydalanma imkanı buldu. Her derste faydalanabiliyorlar. Projeksiyonumuz var. Çocuklarımız araştırma ödevlerini buradan yapabiliyorlar. Özellikle İngilizce derslerinde, dil öğreniminin gelişmesiyle ilgili çok faydalı oldu bu laptoplar."