Öğrencilerin yaz etkinliği ilgiyle izlendi - MUŞ

- Etkinlikten genel görüntüler - Vali İlker Gündüzözün eşi Meşide Gündüzöz açıklaması - Belediye Başkanı Feyat Asya'nın açıklaması - Diğer detaylarÖğrencilerin yaz etkinliği ilgiyle izlendiMUŞ (AA) - Muş Belediyesi Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde yaz etkinliği düzenlendi. Kurs öğrencilerinin Kur'an - ı Kerim'den ayetler okuduğu, ilahiler seslendirdiği etkinliğe katılan Vali İlker Gündüzöz'ün eşi Meşide Gündüzöz ve davetliler, öğrencilerin hazırladığı gösterileri ilgiyle izledi.Gündüzöz, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Muş yöresinde bilgi evlerinin önemini diğer bölgelere göre daha çok önemsediğini söyledi.
Ana kuzularını ana kucağı olan bilgi evlerine teslim etmek istediklerini belirten Gündüzöz, "Sadece terör tehlikesi değil, bu çocukları bilgisayar, internet, uyuşturucu ve her türlü tehlikeden korumak istiyoruz. Bilgi evleri bunu çok güzel yapmış. Gerçekten güzel bir etkinlik izledik, hocalarımız çok emek vermişler. Hepsine çok teşekkür ederim." dedi. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya ise kısa süre önce hizmete açılan bilgi evlerinde amacına uygun faaliyetlerin düzenlendiğini belirtti. Bilgi evlerinden her yaştan vatandaşın yararlanabileceğini aktaran Asya, kentteki tüm mahallelerde bilgi evlerinin açılacağını kaydetti. Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal'ın eşi Nalan Baykal, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'ın eşi İmran Arıbaş, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.
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