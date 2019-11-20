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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğrencilerin yaptığı heykeller, açık artırmayla satılarak öğrencilere burs verilecek - EDİRNE

Öğrencilerin yaptığı heykeller, açık artırmayla satılarak öğrencilere burs verilecek - EDİRNE

- Sergiden detaylar - Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün'ün açıklamasıÖğrencilerin yaptığı heykeller, açık artırmayla satılarak öğrencilere burs verilecekEDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı heykellerin açık artırmayla satışından elde edilen gelir ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtılacak.Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan öğrencilerin, öğrenimleri sırasında yaptıkları ve üniversiteye bağışladıkları çeşitli boyutlardaki heykeller, TÜ Karaağaç Yerleşkesinde açılan sergide süreli açık artırmayla satışa sunuldu.Güzel Sanat Fakültesi ana holünde sergilenen heykelleri almak isteyenler, heykelin yanındaki artırım listesine peylerini ve adlarını yazıyor.Peyler 6 Aralık Cuma gününe kadar toplanacak.En yüksek peyi veren heykelin sahibi olacak ve "Bir öğrenci de sen okut" kampanyasına destek vermiş olacak.Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin bağışladığı heykelleri eğitime katkı sunacak bir projeyle değerlendirmek istediklerini belirtti.
Heykellerin satışından elde edilecek geliri, TÜ Vakfı'nın 2016'da başlattığı "Bir öğrenci de sen okut" kampanyasına bağışlayacaklarını belirten Tüzün, "Öğrencinin eseri öğrenciye gitsin, öğrenciye mal olsun. Sanat ve eğitim nasıl iç içe olabilir diye düşünerek böyle bir sergiyi gerçekleştirdik. 6 Aralık'a kadar açık olacak sergimize Edirne halkını ve kamu kurumlarının temsilcilerini de bekliyoruz. En yüksek teklifi veren kişilere bu eserleri sahiplendireceğiz" diye konuştu.

Öğrenciler Açık Artırma 

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