Öğrencilerin tatbikattaki performansı tiyatrocuları aratmadı



- Manisa‘nın Sarıgöl ilçesindeki devlet hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, hastanede yatan hasta rolünde olan öğrencilerin oyunculuk performansı, profesyonel tiyatroculara taş çıkardı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Sarıgöl Devlet Hastanesi Sivil Savunma ekibi, hastanede olası bir yangına karşı tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de hastanede tedavi gören hasta rolünde yer aldı. Senaryo gereği, kadın doğum servisinde elektrik prizi kaynaklı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi hastanenin kurtarma ekibi, UMKE ve Sarıgöl Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yaptı. Pencere ve kapılardan tahliye edilen yaralılarla hastane bahçesinde ilgilenilirken, yangın söndürüldü. Tatbikat sırasında Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin oyunculuk performansı tiyatrocuları aratmadı. Tatbikat sonrası bilgi veren Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, "Her an her şey olacakmış gibi ekibimizle birlikte bu tür olaylara karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Bu tatbikatlarda eksiklerimizi görüp onları sıfırlamaya çalışıyoruz. Mesai arkadaşlarımız olsun, tatbikata katılan öğrenciler olsun herkes canla başla görevlerini başarıyla yaptı. Onların bu ciddiyetlerini ve başarılarını kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bu tatbikat olabilecek her türlü yangın ve yangında maruz kalan hastalarımızı tahliye etmek ve yapılacak olan ilk müdahalelerin uygulaması niteliğindedir. Her zaman bu tür felaketlere karşı ekiplerimizin hazır olmaları yönünden önemli bir tatbikat gerçekleştirildi" dedi.



