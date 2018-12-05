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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Öğrencilerin protestosunda okul yandı

- Öğrencilerin protestosunda okul yandı

okulun yanması

( PARİS ) PARİS

Protesto Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Hükümet Öğrenciler 


- Fransa'da Sarı Yelekliler’e destek veren öğrencilerin gösterilerinde bir lisede yangın çıktı. Yangında binada maddi hasar meydana geldi. Fransa'da Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları protesto eden Sarı Yelekliler’e öğrenciler de destek veriyor. Binlerce lise öğrencisi, eğitim reformlarını protesto etti. Blagnac kentinde "Macron istifa" sloganları ile gösteri yapan öğrenciler, Saint-Exupery Lisesi yakınında çöp konteynerlerini ateşe verdi. Yanan konteynerlerdeki alevler lise binasına sıçradı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangında binanın bir kısmında maddi hasar meydana geldi. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, eylemler nedeniyle yüzlerce lisede eğitime ara verildiğini açıklamıştı.
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