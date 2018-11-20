Öğrencilerin önünde hararetli tartışma... Temsilcilik seçiminde öğrencisine hazırladığı metni okutan öğretmen hakkında soruşturma açıldı İzle

-konuşmalardan detay

-tartışmadan detay



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 'Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri' projesi kapsamında yapılan ilçe temsilciliği seçimlerinde öğrencisine kendi hazırladığı 4 sayfalık eleştirel metni okutan ve bunu engellemeye çalışan Şube Müdürü Latif Akgün ile tartışan öğretmen hakkında soruşturma açıldı. 2004 yılında TBMM ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında hayata geçirilen ‘Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi' kapsamında Nazilli’deki okulların temsilcileri, ilçe temsilciliği için sandık başına gitti. Her yıl olduğu gibi yine seçimler Nazilli Lisesi konferans salonunda yapıldı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün’ün başkanlık yaptığı seçimlere 86 okul temsilcisi öğrenci, okul müdürleri ve okullardan gelen rehber öğretmenler katıldı.

Seçim öncesi yapılan değerlendirme ve oylama sonucu 23 temsilci adayı için 2'şer dakikalık konuşma hakkı tanındı. Sonrasında ise başkan adaylarına diğer okul temsilcilerini ikna etmeleri için 15 dakikalık ek süre verildi.

Süre tartışması Taşımalı eğitimle Ketenova Mahallesi'nden Ovacık İlkokulu’na giden 10 yaşındaki T.K. isimli öğrenci, öğretmeni M.Ç. tarafından hazırlandığı tespit edilen 4 sayfalık eleştirel ifadelerin de yer aldığı metni okurken, konuşma süresi olan 2 dakikayı aşınca divan heyeti tarafından uyarıldı. Ancak öğrencinin rehberliğini yapan öğretmen M.Ç., temsilci adaylarının konuşma süresinin 2 dakika olmasına tepki göstererek öğrencisinin konuşmaya devam etmesini istedi. Araya giren Şube Müdürü Akgün, öğretmene kuralların önemli olduğunu hatırlatmasına rağmen tartışma büyüdü. Öğrencinin konuşmasında yer alan fırsat eşitsizliği iddiasının ilçede olmadığını ifade eden Akgün, kendilerine cevap hakkı doğduğunu ifade ederek konuyla ilgili bazı örnekler verdi. M.Ç. ise sürenin daha önce kendilerine yazılı olarak bildirilmediğini belirterek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün’e yetersiz olduğu yönünde serzenişte bulundu. Akgün, ortamı yumuşatmaya çalışsa da araya girerek sözlü saldırısını araya giren okul müdürleri olay arbedeye dönüşmeden önledi. “Haddini bil” Kararın seçimler öncesi oy birliğiyle alındığını söyleyen Akgün, öğretmen M.Ç'den alınan ortak karara saygı duymasını istedi. Ortamı yumuşatmaya çalışan Akgün, M.Ç'nin sakinleşmemesi üzerine, “Sus ve haddini bil. Sen buraya rehber öğretmen olarak geldin, söz sahibi olarak değil. Burada bir şeye karar verilecekse onu da öğrenciler verir. Sana söz hakkı veriyorsam haddini bil. Ama anladık ki öğrenci okuduğu bu metni de kendi yazmamış ve öğrenci bu şekilde de yönlendirilmiş. Ama konumuz polemiğe girmek değil. Amacımız öğrencilerimizin eğitimi. Siz buraya başka amaçla gelmişsiniz" dedi.

M.Ç'nin konuşmasını sürdürerek Akgün’e, “Müsait bir zamanda polemiğe gireriz” demesi üzerine Akgün, öğrencilerin seçim konuşmalarının devam etmesini istedi. Öğrencilerin konuşmalarının tamamlanmasının ardından 15 dakika ara verileceğini belirten Akgün, devleti temsil ettiklerini ve öğrencilerin önünde provokasyona asla izin vermeyeceklerini belirtti.

M.Ç'ye söz hakkı olmadığını ve bir daha konulmamasını isteyen Akgün, seçimlere dönülmesini belirtti.

Bu sırada divan üyelerinin yanına gelen M.Ç, tutanak tutulmasını istedi. Akgün ise, öğretmenin isminin alınarak konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını söylemesinin ardından tartışma büyüdü. Öğrencilerin önünde sözlü atışmaların yaşandığı tartışma da öfkesine hakim olamayan M.Ç., Akgün’e, “Ben 22 yıllık öğretmenim. Bana 'Sen' diye hitap edemezsiniz. Ben sizin makamınıza hürmet gösteriyorsam, siz de benim 22 yılık meslek hayatıma hürmet göstermek ve ‘siz’ diye hitap etmek zorundasınız” diyerek tepki gösterdi. Sesini yükselten öğretmen M.Ç'ye bağırmaması yönünde sert bir şekilde uyaran Akgün, öğretmenden dışarı çıkmasını istedi. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün arasındaki tartışma arbedeye dönmek üzereyken diğer okul müdürleri araya girerek M.Ç. ve Akgün’ü ayırdı. Kapıdan çıkartılırken "Yanlış adam, yanlış adam müdürüm" şeklinde söylemlerine devam eden M.Ç. hakkında tutanak tutuldu. Adayların genel ve yerel seçimleri aratmayan konuşmalarının ardından oylama işlemine geçildi. Oy kullanımının ardından açılan sandıkta 86 okul temsilcisinden 38'inin oyunu alan Nazilli Kültür Temel Lisesi öğrencisi Yiğitcan Peçel, ilçe temsilcisi seçildi. Soruşturma açıldı Öğrencilerin gözü önünde yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, öğretmen M.Ç. hakkında açılan idari soruşturmanın devam ettiğini ve hazırlayarak öğrencisine okuttuğu 4 sayfalık metnin de incelendiğini kaydetti.

(AS-MB-Y)

